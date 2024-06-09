Polonya'nın Opalenica Kasabası'ndaki kamp tesisinde Teknik Direktör Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldı.

Antrenmana Zeki Çelik sakatlığı, Yusuf Yazıcı ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle katılmadı.

İdmanı TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da izledi.

Milliler TSİ 16.30'da ise hava yoluyla Poznan'dan Varşova'ya gidecek. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolculardan Samet Akaydin, maçın oynanacağı PGE Narodowy Stadyumu'nda TSİ 19.15'te basın toplantısı düzenleyecek. Futbolcular, toplantı öncesinde stadyumda kısa bir yürüyüş yapacak.