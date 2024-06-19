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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

İdmanın basına açık bölümünde oyuncular ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Gürcistan karşılaşmasına ilk 11'de başlayan futbolcular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular sahada çalıştı. Tedavisi süren İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

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HANNOVER (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı , hazırlıklarına başladı.

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