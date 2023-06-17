Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Samsun Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde başladı.

Bugün Samsun’a gelen A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde saat 19.30’da Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri’nde antrenman gerçekleştirdi. Tamamı basına açık olan akşam antrenmanda Letonya maçında forma şansı bulamayan oyuncular yer aldı.

Antrenman ısınma hareketleriyle başlayıp, pas ve dar alan hareketleriyle devam etti. Ardından da yarı sahada çift kale maç ile son buldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de antrenmanı yakından takip etti.

Milliler, yarın ise Teknik Direktör Stefan Kuntz’un 18.45’te yapacağı basın toplantısının ardından bir antrenman daha yaparak dinlenmeye geçecek. Ay-yıldızlılar, 19 Haziran Pazartesi saat 21.45’te Galler ile karşılaşacak.

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- Antrenmandan detaylar

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