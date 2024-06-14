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Koşu çalışmasıyla başlayan antrenman, ısınma ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gürcistan maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İdmana, tedavisi süren İrfan Can Kahveci katılmadı. İrfan, antrenmanı saha kenarından izledi. Cenk Tosun da tedbir amaçlı olarak çalışmaya katılmadı.

"Decathlon Türkiye'nin En Hızlısı" yarışları tamamlandı

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HANNOVER (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) ilk maçında 18 Haziran Salı günü Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürdü.

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