ANKARA (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımının başarısı başkentte coşkuyla kutlandı.

Galibiyetin ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

Coşkulu kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ile Milli Takım lehine tezahüratlarda bulundu. Kutlamalara araçlarıyla katılanlar da korna çalarak galibiyet sevincine ortak oldu.

Bazı vatandaşlar "Türk Polis Teşkilatı" sloganı atarak görevi başındaki polislere destek verdi.

Öte yandan, üzerinde milli formayla kutlamalara katılan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, vatandaşlarla fotoğraf çektirip sevince ortak oldu, Milli Takım lehine yapılan tezahüratlara eşlik etti.