A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü maçında 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile karşılaşacak. UEFA, bu önemli karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs'ın hakemlik yapacağını açıkladı.

UEFA'nın duyurusuna göre, maçta görev alacak hakemler şu şekilde belirlendi:

Hakem: Istvan Kovacs (Romanya)

Istvan Kovacs (Romanya) Yardımcı Hakemler: Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene (Romanya)

Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene (Romanya) Dördüncü Hakem: Espen Eskas (Norveç)

Espen Eskas (Norveç) VAR Hakemi: Tomasz Kwiatkowski (Polonya)

A Milli Takım, F Grubu'ndaki üçüncü maçını Çekya ile Almanya'nın Hamburg şehrindeki Volksparkstadion'da oynayacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Türkiye'nin grup performansı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda önemli bir mücadeleye çıkacak. Takım, gruptaki ilk iki maçında aldığı sonuçlarla turnuvada ilerlemek adına kritik bir sınav verecek. Çekya karşılaşması, takımın grup aşamasındaki pozisyonunu belirlemede önemli bir rol oynayacak.

Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs, uluslararası düzeyde birçok önemli maçı yönetti. Tecrübeli hakem, adil ve tarafsız yönetimi ile biliniyor. Yardımcı hakemler Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene de uluslararası düzeyde tecrübeye sahip isimler arasında yer alıyor.