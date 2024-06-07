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Bugün doğum günü olan Cenk Tosun için antrenman öncesinde kutlama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Ümit Milli Takım kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan da antrenmana katıldı.

Aziz Yıldırım, Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu

Aziz Yıldırım, Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Polonya maçının taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

İdman, salonda mobilizasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbol cular, koşu çalışması yaptı. İki gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi.

POZNAN (AA) - A Milli Futbol Takımı , 10 Haziran Pazartesi günü Polonya ile deplasmanda yapacağı özel maçın hazırlıklarına devam etti.

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