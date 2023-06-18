Slovenya’da bulunan Stozice Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 15-21, ilk yarısını ise 31-40 Slovakya önde tamamladı. Üçüncü periyotta farkı daha da açan Slovakya, son periyoda 45-58 önde girdi. Son periyotta milli takımın farkı kapatmasına izin vermeyen Slovakya, parkeden 80-66 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Türkiye, grubu 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile ikili averaj sonucunda 4’üncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Slovakya ise 1 galibiyet 2 mağlubiyet ile grubu 3’üncü sırada tamamlayarak çeyrek final için eleme maçı oynama şansı elde etti.



Türkiye - Slovakya: 66-80

SALON: Stozice Arena

HAKEMLER: Martins Kozlovskis, Martin Vulic, Ofer Manheim

TÜRKİYE: Alperi Onar 9, Sevgi Uzun 16, Feride Şevval Akalan, Elif Bayram 4, McCowan 16, Meltem Yıldızhan, Gökşen Fitik 6, Esra Ural Topuz 4, Olcay Çakır Turgut, Derin Erdoğan 11, İlayda Güner

SLOVAKYA: Buknova, Palenikova 20, Jakubcova 15, Wrzesinski 13, Moravcikova 12, Dudasova 13, Oroszova, Stasova 2, Mistinova 5, Sedlakova

1’İNCİ PERİYOT: 15-21

İLK YARI: 31-40

3’ÜNCÜ PERİYOT: 45-58

5 FAUL: 39.12 Alperi Onar (Türkiye)

