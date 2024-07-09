2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1'inci Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, 12 Temmuz'da Kocaeli'de İsviçre, 16 Temmuz'da deplasmanda Macaristan ile oynayacağı maçların hazırlıklarına devam etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde bu sabah yapılan antrenmana dinamik ısınma ile başlayan ay-yıldızlılar; pas çalışması, reaksiyonel geçişler ve duran top çalışmaları gerçekleştirdi ve kampın Riva kısmını tamamlayıp, öğleden sonra Kocaeli'ye gitti.

Ay-yıldızlı ekip, maç gününe kadar hazırlıklarını Kocaeli'de sürdürecek.