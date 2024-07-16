A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’taki son maçında deplasmanda Macaristan'ı 4-1 yenerek play-off’a kalma başarısını gösterdi. Ay-yıldızlılar, 19 Temmuz 2024’te İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak kura çekimiyle 1. play-off turundaki rakibini öğrenecek.

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup’taki altıncı ve son maçında deplasmanda Macaristan’ı 4-1 mağlup etti. Györ kentindeki Alcufer Stadı’nda oynanan karşılaşmada ilk yarıyı Busem Şeker’in 14. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda Elif Keskin (54. dakika), Birgül Sadıkoğlu (61. dakika) ve Kader Hançar’ın (79. dakika) golleriyle maçtaki üstünlüğünü sürdürdü. Macaristan’ın tek golü ise 66. dakikada Zsanett Kajan’dan geldi.

Bu galibiyetle birlikte A Milli Kadın Futbol Takımı, grubunda 9 puanla ikinci sırada yer alarak play-off’a yükseldi. Grupta 15 puanla birinci sırayı İsviçre alırken, Türkiye’nin ardından Macaristan 7 puanla üçüncü, Azerbaycan ise 4 puanla son sırada kaldı.

Türkiye’nin elemelerdeki performansı, ilk maçında İsviçre'ye 3-1 yenilmesiyle başladı. Ardından İstanbul’da Macaristan’ı 2-1 mağlup eden milliler, Erzincan’da Azerbaycan’ı 1-0 yendi fakat deplasmanda aynı skorla mağlup oldu. Kocaeli’de ise İsviçre'ye 2-0 yenilerek zorlu bir süreç geçirdi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 19 Temmuz 2024 tarihinde İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi ile 1. play-off turundaki rakibini öğrenecek. Play-off’ta çift maç usulüne göre oynanacak karşılaşmalarda Türkiye, turu geçmesi halinde 2. play-off turuna yükselecek. İkinci play-off turunu da geçerek başarı gösterirse, 2025 Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Milli takımın elde ettiği bu başarı, hem oyuncular hem de teknik ekip için büyük bir moral kaynağı oldu. Türkiye’nin Avrupa Şampiyonası’ndaki geleceği, play-off performansına bağlı olarak şekillenecek. Takımın hedefi, bu aşamaları geçerek büyük bir turnuvada yer almak ve ülkeyi uluslararası alanda temsil etmek.