Avrupa 2025 Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta Kadın A Milli Futbol Takımı grubun beşinci maçında İsviçre’ye 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
7. dakikada Luyet'in ceza yayı üzerinden vuruşunda kaleci Selda topu kornere çeldi.
14. dakikada Elif'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Busem’in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
33. dakikada Türkiye'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Busem'in kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Crnogorcevic'in pasında Sydney Schertenleib topu boş ağlara gönderdi. Sonuç 1-0 oldu.
65. dakikada sağ kanattan Crnogorcevic'in orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. Sonuç 2-0 oldu.