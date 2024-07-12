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65. dakikada sağ kanattan Crnogorcevic'in orta şut karışımı vuruşunda top ağlarla buluştu. Sonuç 2-0 oldu.

58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Crnogorcevic'in pasında Sydney Schertenleib topu boş ağlara gönderdi. Sonuç 1-0 oldu.

Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho’yu transfer etti

Konyaspor, Brezilyalı futbolcu Pedrinho’yu transfer etti

A vrupa 2025 Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'ta Kadın A Milli Futbol Takımı grubun beşinci maçında İsviçre’ye 2-0 mağlup oldu.

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