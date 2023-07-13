Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye - İtalya: 3-0 İSTANBUL, (DHA)- SALON: College Park Center HAKEMLER: Noemi Rene Karina, Fabrice Collados TÜRKİYE: Ebrar, Zehra, Vargas, İlkin, Eda, Elif, Gizem (L) (Ayça, Cansu, Derya) İTALYA: Nwakalor, Villani, Mazzaro, Bosio, Sylla, Danesi, Fersino (L) (Degradi, Squarcini, Omoruyi, Gennari, Maual) SETLER: 25-20, 25-15, 25-18 SÜRE: 1 saat 5 dakika (22′,21′,22′) A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin çeyrek finalinde İtalya'yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar yarı finalde ABD ile karşılaşacak. (FOTOĞRAFLI)