Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk setini 25-22 İtalya aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadele 21.00'de başladı.

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayımlanıyor.

İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıktı.

Grubunda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Milliler, İtalya'yı geçmesi durumunda ilk finalist olan ABD ile eşleşecek ve finalde altın madalya için mücadele edecek.

1. set sonucu: 22-25

2. set sonucu: 19-25