A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, Milletler Ligi'nin ikinci ayağı için yaptıkları 13 saatlik Amerika yolculuğunda ekonomi sınıfında uçmak zorunda kaldıkları için tepki gösterdi.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, oyuncuların tepkisine şu şekilde yanıt verdi: "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."

Federasyonun açıklaması

Türkiye Voleybol Federasyonu, THY'nin açıklamasına yanıt vererek, federasyonun Business Class bilet alamadığını ve THY'ye önceden kabin yükseltme (upgrade) talebinde bulunulduğunu, ancak bu talebin karşılanmadığını belirtti.

Tartışmanın odağı

Tartışmanın odağında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ekonomi sınıfında uçmaya mahkum olup olmadığı yatıyor. Bazıları THY'nin milli takıma özel uçak tahsis etmesi gerektiğini savunurken, bazıları ise federasyonun uçak biletleme sürecini daha iyi yönetmesi gerektiğini savunuyor.