A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasında önemli rol oynayan antrenör Daniele Santarelli'nin hayatı ve başarıları hakkında bilmeniz gerekenler.

Daniele Santarelli'nin hayatı ve kariyeri

Daniele Santarelli, 8 Haziran 1981'de İtalya'nın Foligno şehrinde doğdu. Eski bir voleybol oyuncusu ve deneyimli bir antrenör olan Santarelli, 2023 yılında Türkiye’ye gelerek A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başına geçti.

Başarılar ve kazanımlar

Santarelli, voleybol kariyerinde birçok başarıya imza atmıştır. 2020-2021 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde, 2019 ve 2022 yıllarında ise Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda kupa sevinci yaşadı. Ayrıca, Hırvatistan Milli Takımı'nda görev aldığı dönemde Avrupa Ligi'nde iki gümüş madalya kazandı.

Sırbistan Milli Takımı'nın 2022 yılında dünya şampiyonu olmasına öncülük eden Santarelli, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile de 2023 CEV Milletler Ligi'nde şampiyonluk ve Avrupa Şampiyonası'nda final başarısı yaşadı.

Oyunculuk kariyeri

Santarelli, ülkesinde Serie B liginde Foligno, Vicenza, Legnago ve Terracina takımlarında libero olarak oynadı. 2018’in ardından ikinci kez finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk maçında Çin'i mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Bu büyük başarıda başantrenör Daniele Santarelli'nin katkısı tartışmasız büyük oldu. Santarelli'nin özel hayatı da merak konusu; işte detaylar:

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ilk şampiyonluğunda büyük rol oynayan Daniele Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro da voleybol dünyasının tanınmış isimlerinden biri.

Eşi Monica De Gennaro'nun voleybol kariyeri

Daniele Santarelli'nin eşi Monica De Gennaro, voleybol kariyerinde birçok başarıya imza atmış bir oyuncudur. 1986 doğumlu De Gennaro, İtalya'nın önde gelen voleybolcuları arasında yer almaktadır.

Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonası: Monica De Gennaro, 2012 ve 2016 Yaz Olimpiyatları'nda İtalya milli takımıyla yer aldı. 2014 Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Libero" seçildi.

Monica De Gennaro, 2012 ve 2016 Yaz Olimpiyatları'nda İtalya milli takımıyla yer aldı. 2014 Dünya Şampiyonası'nda "En İyi Libero" seçildi. Kulüp Başarıları: Imoco Volley takımında forma giydiği dönemde, 2016–17 CEV Şampiyonlar Ligi finalinde VakıfBank'a karşı mücadele ederek gümüş madalya kazandı.