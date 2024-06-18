EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye, Gürcistan'a karşı mücadele edecek. Signal Iduna Park'ta oynanacak olan bu kritik karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Türkiye'nin ilk 11'i
Türkiye sahaya şu kadro ile çıkacak: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.
Gürcistan'ın ilk 11'i
Gürcistan'ın sahadaki isimleri ise şöyle: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze.
Kaynak: Haber Merkezi