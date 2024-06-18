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Gürcistan'ın sahadaki isimleri ise şöyle: Mamardashvili, Kakabadze, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kochorashvili, Kvaratskhelia, Chakvetadze, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Mikautadze.

Türkiye sahaya şu kadro ile çıkacak: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ilk maçında Türkiye , Gürcistan 'a karşı mücadele edecek. Signal Iduna Park'ta oynanacak olan bu kritik karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

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