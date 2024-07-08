Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, turnuvaya veda ederek Türkiye'ye döndü. Hannover'den kalkan uçakla İstanbul'a gelen milli takım, Türkiye saatiyle 23.50'de İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Ay-yıldızlı futbolcular ve teknik heyet, havalimanında kendilerini karşılayan vatandaşlarla fotoğraf çektirip, tezahüratlar eşliğinde alandan ayrıldılar.

Uğurcan Çakır: "Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti"

Milli takımın kalecisi Uğurcan Çakır, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, turnuvanın kendileri açısından güzel geçtiğini ve finalde olmayı hak ettiklerini belirtti. Çakır, "Ülkemizi bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi verdi. İnşallah bu günlerden ders çıkarıp ileriye daha güvenli ve huzurlu bakacağız. Kadromuzda çok genç ve yetenekli futbolcular var. İyi bir jenerasyon yakaladığımızı düşünüyoruz. Hocanın da bu turnuva özelindeki oyun planları başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar elde edebiliriz" dedi.

Cenk Tosun: "Ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz"

Milli futbolcu Cenk Tosun, ülkeye sevinç yaşattıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Tosun, "Tabii çok mutluyuz, çok gururluyuz. Birlik, beraberlik hat safadaydı. Çok güzel bir turnuva geçirdiğimizi düşünüyorum. Gönüllerde final oynamak vardı. Biz kendimize öyle hedef koymuştuk. Takımın final oynamaya gücü de vardı ama maalesef Hollanda maçında talihsiz bir yenilgi yaşadık. Yine de tüm ülkeyi sevince boğduğumuz için çok mutluyuz. Türk olduğumuz için mutluyuz. Ne mutlu Türküm diyene. Türk olmak zordur. Çünkü sadece bir ülkeye karşı değil tüm dünyaya karşı savaşmak zorundasın" dedi.

Gelecek turnuvalara yönelik umut

Cenk Tosun, genç ve yetenekli bir jenerasyonun varlığına dikkat çekerek, "İnşallah bir dahaki turnuvada da olmak istiyoruz. Buradaki yaptıklarımız sadece bir fragmandı diyebilirim. İnşallah gençlerimiz 2026'da daha iyi işler yapacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.