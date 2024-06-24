A Milli Takım, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenerken, genç yıldız Arda Güler harika bir gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Ancak, zorlu Portekiz maçı öncesi teknik direktör Vincenzo Montella'nın Arda'yı yorgun olduğu gerekçesiyle ilk 11'de başlatmama ihtimalini açıklaması tartışmaları başlattı. Montella, Arda'nın fiziksel olarak zorlandığını ve sakatlık riski bulunduğunu belirterek genç oyuncuyu 70. dakikada oyuna dahil etti.

Portekiz Maçı Sonrası Açıklamalar ve Eleştiriler

Portekiz'e karşı alınan yenilginin ardından Montella, Arda Güler'in sakatlık riski taşıdığını ve bu nedenle onu yedek bıraktığını açıkladı. Montella, "Arda gerçekten yorgundu ve sakatlık riski vardı. Hatta maça almasam mı diye düşündüm. Bir gol atarız düşüncesiyle onu oyuna aldım" dedi. Bu açıklama, Arda'nın yedek kalmasının eleştirilere hedef olmasını engellemedi.

Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Destek

Maç sonrası yapılan eleştiriler üzerine Arda Güler, sosyal medya hesabından Montella'ya destek verdi. Güler, "Bu takıma inanmaktan ve bizi desteklemekten vazgeçmeyin çünkü biz son dakikaya kadar ülkemiz için savaşmayı bırakmayacağız" ifadelerini paylaştı.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da basın toplantısında Montella'yı savunarak, "Arda bizim için çok değerli. Herkes çok değerli. Arda'nın sakatlığını bilmiyorsunuz. Hocayı korumam lazım. Arda kasığından sakatlık geçirdi. O yüzden oynamadı. Konuşarak o kararı verdiler. 20 dakika için hazırlandı Arda. Hoca bunu dışarıya yansıtmadı" dedi.

Sosyal Medyada Montella'ya Yönelik İddialar ve TFF'nin Açıklaması

Son olarak, sosyal medyada Montella'nın Arda Güler'e mobbing uyguladığı ve onu takım çalışmalarından uzaklaştırdığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddialar hızla yayıldı ve büyük bir kriz yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyada dolaşan bu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı. TFF, "Milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır. İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir" dedi. Arda Güler de TFF'nin açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşarak doğruladı.