İSTANBUL (AA) - Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek final maçı TV+ ile Zorlu PSM Vestel Amfi'deki dev ekranda canlı yayınlanacak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, yarın 22.00'deki gösterim sırasında konuklar, fizy ile DJ performansı, lifebox ile fotoğraf çekim alanı, sürpriz hediyeler özel etkinliklerle, milli heyecanı ve futbol coşkusunu yaşayacak.



Şanslı konuklar TV+ Premium, fizy, lifeox, gaming, paket kodlarının kazananı olacak. Lifebox logolu fotoğrafçılar tarafından hatıra fotoğrafı çekimi yapılacak.



Etkinlikte fizy DJ setup ile Milli Takım'a özel "11 Delikanlı" şarkısının da dahil olduğu maça özel bir çalma listesi, yayın öncesi, devre arası ve maç sonrası futbol coşkusuna eşlik edecek.

Çeyrek finale özel Milli Takım forması hediyesine ek olarak, alandaki konuklara milli takım şapkaları ve 11 delikanlı tişörtleri verilecek.