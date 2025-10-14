A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda Gürcistan ile dördüncü maçına çıkıyor. Karşılaşma Kocaeli Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak.

Maçın Hakem Kadrosu

Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu, Türkiye- Gürcistan karşılaşmasının hakemi olarak görev yapacak. Yardımcılıklarını Radu Ghinguleac ve Ovidiu Artene üstlenecek.

Türkiye’nin Grup Performansı

Milliler, grubun önceki maçlarında Gürcistan’ı deplasmanda 3-2 yenerken, Konya’da İspanya’ya 6-0 mağlup oldu ve Bulgaristan’ı deplasmanda 6-1’le geçti. Gürcistan ise Türkiye’ye evinde kaybettikten sonra Bulgaristan’ı 3-0 yendi ve İspanya deplasmanında 2-0 mağlup oldu.

Takım Kadrosunda Önemli Gelişmeler

Barış Alper Yılmaz, iki maçlık cezasını tamamladı ve teknik direktör Vincenzo Montella görev verirse sahada olacak. İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Berke Özer’in yerine Rams Başakşehir’den Muhammed Şengezer aday kadroya dahil edildi. Özer, sosyal medya hesabından milli takımdan izinsiz ayrılmadığını açıkladı.

E Grubu Puan Durumu

Türkiye: 6 puan, 2. sırada

Gürcistan: 3 puan, 3. sırada

İspanya: 9 puan, 1. sırada

Bulgaristan: 0 puan, son sırada

Kasım ayında sona erecek elemelerde, grup liderleri doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Play-offlar ise 2026 Mart ayında oynanacak.

Muhtemel 11’ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Orkun, Hakan, Arda, Oğuz, Kenan, Kerem

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Kashia, Dvali, Azarovi, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia