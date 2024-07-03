İzmirli futbol tutkunları, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Leipzig'de oynanan Avrupa Şampiyonası maçını, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarına kurduğu dev ekranlardan takip etti. Binlerce kişi, maçın sonucuyla coşup şarkılar eşliğinde kutlama yaptı.

İzmirli futbolseverler, Alsancak Gündoğdu Meydanı, Göztepe Denizatı Parkı ve Bostanlı Yasemin Kafe önündeki dev ekranlarda bir araya geldi. Maç boyunca takımı alkışlar ve tezahüratlarla destekleyen kalabalık, sonucun 2-1 Türkiye lehine olmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Çağdaş Güldiken, maçı izleyenler arasında heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Heyecanlıyız. Bir önceki maçta Avusturya bizi 6-1 yenmişti ama bu sefer kazanacağımıza inanıyorum. Büyükşehir'in kurduğu dev ekranların karşısında olmak ayrıca çok güzel."

Gürkan Gökmenoğlu ise çocuğuyla birlikte maçı izlemekten dolayı mutluluğunu şu şekilde ifade etti: "Belediyemizin bu tür etkinlikleri yapması bizim için büyük bir şans. Kalabalıkla birlikte maçı izlemek çok keyifli. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz."

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İzmirli futbolseverler, ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla sokaklara dökülerek milli takımın başarısını danslar ve şarkılarla kutladı. Özel anları bol bol hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştiren futbolseverler, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Cihan Timuçin Tofur, maçı Alsancak'taki dev ekrandan izleyenlerden biri olarak duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Gerçekten çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi sayesinde galibiyet coşkusunu birlikte yaşadık. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde böyle etkinliklerin önemi büyük."

İzmirli futbolseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle milli takımın zaferini bir kez daha bir arada kutlama fırsatı buldu.