A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının Milletler Ligi için ABD'ye ekonomi sınıfında uçması büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan THY, sorumluluğun federasyonda olduğunu savunmuştu. Ancak bu açıklama Voleybol Federasyonu tarafından sert bir dille yalanlandı.

THY'nin Açıklaması "Gerçeği Yansıtmıyor"

Voleybol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, THY'nin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Federasyon, oyuncuların uçuş koşullarının iyileştirilmesi için gerekli girişimlerin yapıldığını ancak THY tarafından olumsuz yanıt alındığını ifade etti.

Polemik Büyüyor | Kim Haklı?

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularının ekonomi sınıfında uçmasıyla başlayan polemik, THY ve Voleybol Federasyonu arasındaki karşılıklı açıklamalarla daha da alevlendi. Kamuoyu ise olayın perde arkasındaki gerçekleri merakla bekliyor.

Federasyonun açıklaması şöyle:

"Kamuoyunun Bilgisine

2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi ikinci etap müsabakalarını oynamak üzere A Milli Kadın Voleybol takımı sporcularımız ve teknik ekibimiz bugün ABD’ye uçak yolculuğu gerçekleştirmektedir. Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir.

Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır.

THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır.

Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir.

Saygılarımızla, Türkiye Voleybol Federasyonu"

Ne olmuştu?

THY'nin tarifeli seferiyle ABD'ye uçan sporculardan Ebrar Karakurt uçak içinden fotoğraf paylaşıp, “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” diye yazdı. Zehra Güneş de Ebrar Karakurt'tan sonra bir paylaşım yaparak "En azından koridor ayırmışsınız" diyerek THY'ye tepkisini gösterdi. Eda Erdem paylaşımında "Fotoğraftaki takım arkadaşlarımızı bulunuz" dedi.

THY | SORUMLULUK FEDERASYONDA

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise bu paylaşımlar üzerine şu açıklamayı yaptı: "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."