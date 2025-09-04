A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-2 mağlup ederek grupta 3 puanla başladı. Türkiye’nin gollerini Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu (2) kaydetti.

Türkiye-Gürcistan mücadelesi hızlı başladı

Maçın ilk dakikalarında Türkiye öne geçti. 3. dakikada Arda Güler’in asistinde Mert Müldür skoru 1-0’a taşıdı.

Kerem Aktürkoğlu takımın skorunu belirledi

dakikada Kerem Aktürkoğlu farkı ikiye çıkardı. İkinci yarının başında 52. dakikada Kerem, kendi ikinci golünü kaydederek Türkiye'yi 3-0 öne geçirdi.

Gürcistan farkı 2'ye indirdi, Barış Alper kırmızı kart gördü

dakikada Gürcistan Davitashvili ile farkı 2’ye indirdi: 3-1. 71. dakikada Barış Alper Yılmaz, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve Türkiye maçı 10 kişi tamamladı. 90+8’de Kvaratskhelia’nın golü farkı yine 2’ye indirdi: 3-2.

Kerem Aktürkoğlu Milli Takım tarihine geçti

Aktürkoğlu, Mayıs 2021’den bu yana Milli Takım formasıyla en fazla gole katkıda bulunan oyuncu oldu. Bu performansıyla takımın 2026 Dünya Kupası yolundaki ilk galibiyetinde kritik rol oynadı.

Avrupa elemeleri ve Play-Off sistemi

Kasım ayında sona erecek Avrupa Elemeleri’nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılacak. Son 4 bilet için 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026 Mart ayında oynanacak.