Anahtar Parti İl Başkanlığının düzenlediği “İlk kurşun basın toplantısı”nda konuşan İl Başkanı Kadir Uçar, yaşanan sorunlara çözüm odaklı baktıklarını söyledi.

Haber Ekspres Gazetesi’nden Turgay Kılıç’ın haberine göre, Anahtar Parti İzmir İl Başkanlığı, Dünya Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında İzmirli gazetecilerle özel bir otelde buluştu. Toplantıya A Parti İzmir İl Başkanı Kadir Uçar, partinin Tanıtım ve Medya Başkanı Kemal Kırıkkanat ve Siyasi İşler Başkanı İlhan Kömüroğlu katıldı.

Gazetecilerin sorunlarını dinleyen İl Başkanı Abdulkadir Uçar, bu sorunları dinleyip not etti. İzmir kent sorunlarının yanı sıra ülke sorunları ve gençlere yönelik birçok faaliyetler ele alındı. Uçar, “28 Ekim’de kurulan partimiz, faaliyetlerine 3 aydır devam ediyor. Türkiye’deki teşkilatlanmasında 12 Kasım olarak atamalar yapıldı. Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu ile il atamaları yapıldı ve il binamız ise Konak’ta bulunuyor. Bunula birlikte araştırmalar ve görüşmeleri yapıyoruz. İlçe başkanlarımızın atamalarıyla ilgili çalışmalar da olgunlaşıyor. Dört ilçe başkanımız atandı bunlar arasında Tire, Torbalı, Bayındır atandı. Gençlik kolları da atandı, onlar da görevlerine başladı. Diğer ilçe başkanlarımız ile hedefimiz arasında 12 ilçe başkanımızı da bu hafta soruna kadar tamamlayacağız. Bununlar birlikte ise kadın kolları başkanı faaliyetimize de başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Ortak akılla konuşacağız”

Başkan Uçar, ayrıca ilerleyen günlerde 12 ilçenin de başkan atamalarının yapılacağına dikkati çekerek “İzmir siyasetinin yolunu bilen ve ilk defa siyaset yapanlarla birlikte çok iyi bir kaynaşmaya yol açtık. Basının görüş ve fikirleri bizler için de çok kıymetli olduğundan bu toplantıyı da yapmak istedik. Bizler için vatandaşa, halka ulaşmak için en iyi yolun medya olduğunu biliyoruz, bu konuda ise strateji belge ve eylem planımızı da aktaracağız. Bunu da ortak akılla neler yapabileceğimizi konuşacağız. Bizler, dinleyen ve sadece anlatan bir ekip değiliz. Sizlerden gelecek geri bildirmeleri İzmir’e katkı koymak istiyoruz. Bu sorunları da birlikte yaşıyoruz. Hepinizin İzmirli olmak veya eksi ile artıları yaşamak gibi özelliğiniz de var. Üç gün önceki yağmur sorunlarını, Kemeraltı sorunlarını, su basan esnafımızın sıkıntılarını da birlikte görüyoruz. Sizde ne gibi etki bırakıyorsa bizlerde de aynı etkiyi bırakıyor. Bununlar birlikte bu kenti güzelliklerini de yaşama gayret gösteriyoruz. Biz sorunlara çözüm odaklı bakan bir ekibiz” şeklinde konuştu.

“Bilim, ilim stratejisi ile ilerleyeceğiz”

Partinin Tanıtım ve Medya Başkanı Kemal Kırıkkanat, konuyla ilgili sunum başlattı. Sunumla bazı verileri aktaran Kırpınar, öncelikle “Bir kalemle bir kitap da yazabilirsiniz, mektup da yazabilirsiniz, haber de yazabilirsiniz. Ama bir haberi yazmak için bu kalemi tutan bir el olmalıdır. Aynı zamanda bu kalemi bu eli yöneten bir akla ihtiyaç vardır. Biz bu akla ortak akıl diyoruz. Ortak aklı beraber nasıl çalıştıracağımızı ve stratejik eylem planımızı da anlatacağız. Zeki adamlar söyleyecek bir şeyleri olduğu için konuşurlar, aptallar ise konuşmaları gerektiği için konuşurlar; bizler ise bilim, ilim stratejisi ile ilerleyeceğiz. Bizler, sizlere katkı sağlamak konusunda, doğru insanlarla doğru konuları konuşmuş oluruz. Şubat ayında ise bir toplantımız olacak” şeklinde dile getirdi.

“Mesajlarımızı net vereceğiz”

Kırıkkanat, “Vizyon ve misyon olarak, genel merkezimizin işaret ettiği istikamette olacak. Bizlerdeki vizyon ve misyonda medyadaki tanıtım anlamında dijital medyayı ve geleneksel medyayı kullanacağız. Yenilikçi bir metot kullanacağız. Demokratik katılımcı da güçlendirmek istiyoruz. Misyonumuz seçmenlerle güçlü bir bağ kurmaktır. Görev sorumluluklarımız, alanlarımızda ise sizlerle bir araya gelip beyin fırtınası yapmaktır. Demografik analiz olarak bakılınca 3 milyonun üzerinde seçmenimiz var. 2028 yılına kadar 250 bin yeni seçmen demokrasiye katılacak. En çok seçmen sayısı Buca iken en az seçmen sayısı da Beydağ olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda sosyo-kültürel olarak da analizimizi sağladık. Genç, kadın, yaş almışlar da bu hedefimiz içerisinde olacak. Sloganlarla değil, mesajlarımızı net ve anlaşılır vereceğiz. Açık ve çözüm odaklı bir hedef kitleyi mesajlarımızla güven ile duygusal bağla iletişim kuracağız. İzmir bu düzeni bozar ve ülkeye de yayar. Ülkeyi geliştirmek ve katkı sunmak için de siz basın mensuplarına ihtiyacımız var. Gönüllü ve destekçi ağ kurumuna da çok önem veriyoruz. Bu konuda her kesimden destekleri almaya çalışıyoruz. Özellikle gençlere, siyasete girmiş, partiyi futbol takımı tutar gibi fanatik olmayan gençlere önem veriyorum. Parti üyesi olmayan gençler de benimle birlikte olacak” şeklinde konuştu.

500 kişilik eğitim

Ayrıca gençler için de 500 kişiyle bir eğitime başlayacaklarını aktaran Kırıkkanat, “İzmirli gençlerin, iş insanlarının her kesimin bağlantılarını güce dönüştürmesini istiyoruz. Gençlere ise İzmir olmak üzere tüm ülkede düzenli olarak farklı alanlarda da yapmaya devam edeceğiz. Ağ kurma ve önemi, tanışma, tanıştırma ve anlamlı ilişkiler oluşturmayı sağlamış olacağız. Bizim konuşmalarımız monolog şeklinde gidiyor, diyalog kurulmuyor. Bunu aşmak için gayret gösteren bir eğitimle aşacağız. 23 Ocak’ta çevrimiçi eğitimimiz ilk etapta 500 kişiyle başlayacağız” dedi.