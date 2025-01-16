A Parti İzmir Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Uğur Baran, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik şirketi İZDENİZ ‘deki atamalara ve yönetim anlayışına dair sert eleştirilerde bulundu. Baran, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Işıkhan Güler ve Genel Müdür Gökhan Marım'ın liyakatsiz atamaları var ve şirketin yönetim zafiyeti yaşadığını iddia etti.

“Liyakat sahibi İzmirli bürokratlar kıyıma uğruyor”

Baran, Cemil Tugay'ın İZDENİZ Genel Müdürü olarak belediye veya denizcilik süreci olmayan bir inşaat mühendisi atamasının ardından yaşanan tartışmaların henüz sona ermediğini ifade etti. Ayrıca Işıkhan Güler'in Ankara'dan arkadaşı şair İnönü Alpat'ın yönetim kurulu üyesi olarak atamasının, İzmirli liyakat sahibi bürokratların göz ardı edildiğinin yolunu açtığını vurguladı.

“Danışman kadroları şirketi zorluyor”

İZDENİZ ‘in 450-500 çalışanının bulunduğunu ve maaş ödemelerinde zorlandığını söyleyen Baran, şirket danışman atamalarıyla kamu zararına yol açtığını söyledi. Yeni genel müdür marina için ayrı bir danışman, gemi teknik konuları için başka bir danışman ve operasyonlar için iki danışman daha attığını belirten Baran, “Denizcilikten öğrenen danışmanlar, birim yöneticilerini ve çalışanları yormakta, şirket içinde huzursuzluk yaratmaktadır” dedi.

“Deniz ulaşımı kaosa sürüklendi”

Baran, İZDENİZ ‘in sefer planlarında yapılan tarayıcılarda sorun yaşadıklarını savundu. Trafik çilesinin arttığı İzmir'de deniz taşımacılığının teşvik edilmesi gerektiğinde seferlerin azaldığı, ring seferleri ile yolculuk sürelerinin uzatıldığı belirtildi. Gelen tepkiler sonrasında eski tarifeye göre

“Halkevleri bağlantıları şirketi yıpratıyor”

Ahmet Uğur Baran, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Işıkhan Güler ve Genel Müdür Gökhan Marım’ın Halkevleri yönetiminde yer aldığını ve atamaların bu doğrultuda yapıldığını öne sürdü. Halkevleri eski Genel Başkanı Dilşat Demir Karakaş’ın eşi Onur Karakaş’ın Halkla İlişkiler Şefi olarak atanmasının liyakat prensibini ihlal ettiğini söyledi. Ayrıca, Gökhan Marım’ın eşinin İZSU’da işe başladığı yönündeki duyumların şirket içinde rahatsızlığa yol açtığını dile getirdi

“AK Parti yönetiminin sessizliği tepki çekiyor”

Yaşanan skandallar ve İZDENİZ ‘deki yönetim suçlamalarına rağmen AK Parti İzmir İl Yönetimi, milletvekilleri ve meclis üyelerinin sessiz kalması, kamuoyunda tepki toplandı. İzmirliler, AK Parti yetkililerinin bu konuyla ilgili net durmalarını ifade ederek, sessizliğin bu durumun normalleştirilmesine yol açabileceği kaygısını dile getirdi.

Baran, İZDENİZ ‘in mevcut yönetiminin İzmir'e ve deniz taşımacılığına zarar verdiğini belirterek, liyakat esaslı bir yönetim anlayışı benimsemeye davet etti.