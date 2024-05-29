Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital, Şanlıurfa ve çevre illerdeki yatırımcılarla, sektör profesyonellerini bir araya getiriyor. Sınırlı kontenjanla ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek yatırımcı seminerinde, genel ekonomik görünümden, 2024 yılı hisse öngörülerine kadar birçok konu masaya yatırılacak.ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital, borsa ve finans sektörüne ilişkin yatırımcıların aklındaki birçok soruyu, Şanlıurfa’da düzenleyeceği seminer ile cevaplandırmaya hazırlanıyor. Piyasalara ve mevcut ekonomik konjonktüre ilişkin tüm güncel gelişmeleri öğrenmek isteyen yatırımcılar, 8 Haziran tarihinde 27.Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası ev sahipliğinde, A1 Capital yatırım profesyonellerinin katılımı ile düzenlenecek olan seminerde yatırımcılarla buluşuyor. Sınırlı kontenjanla ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek yatırımcı seminerinin konuşmacıları arasında, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ve Pardus Portföy Yönetimi Algo Direktörü Mustafa Keskintürk’te yer alacak.

BORSA VE FİNANS SEKTÖRÜNE İLİŞKİN ÖNEMLİ SORULAR, CEVAP BULACAK

Genel ekonomik görünümün yanı sıra 2024 yılı hisse önerileri, teknik analizin incelikleri, TL varlıkların cazibesi, teknik analiz ile BIST 100’de öne çıkan sektörler ve hisse senetleri gibi önemli konular masaya yatırılacağı seminerde, borsa ve finans sektöründe yatırımcı olan ve doğru yatırımı yapmak adına bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılar; ‘Piyasalar neleri fiyatlıyor?’, ‘Yılın geri kalan zamanında hangi sektörler ve şirketler ön plana çıkacak?’ ve ‘Portföy dağılımı nasıl olmalı?’ gibi soruların da yanıtlarını aralayacak.

Tarih: 08 Haziran 2024

Yer: 27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Konferans Salonu

Adres: Paşabağ Mah. Recep Tayyip Erdoğan Blv. No: 82 Şanlıurfa /Türkiye

Ücretsiz ve sınırlı kontenjana sahip bu etkinliğe kayıt olunması gerekmektedir.

Kayıt linki: https://bit.ly/3R5ba7b