Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarından A1 Capital, Şanlıurfa ve çevre illerdeki yatırımcılarla bir araya geldi. A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ve Pardus Portföy Yönetimi Algo Direktörü Mustafa Keskintürk’ün konuşmacı olarak yer aldığı yatırımcı seminerinde, genel ekonomik görünümden, 2024 yılı hisse öngörülerine kadar birçok konu masaya yatırıldı.ŞANLIURFA (İGFA) - A1 Capital, borsa ve finans sektörüne ilişkin yatırımcıların aklındaki birçok soruyu, Şanlıurfa’da düzenlediği buluşmada cevaplandırdı. Piyasalara ve mevcut ekonomik konjonktüre ilişkin tüm güncel gelişmeleri öğrenmek isteyen yatırımcılar, 27.Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası ev sahipliğinde, A1 Capital yatırım profesyonellerinin katılımı ile düzenlenen seminerde buluştu. Birçok katılımcının ilgiyle takip ettiği yatırımcı buluşmasında, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan ve Pardus Portföy Yönetimi Algo Direktörü Mustafa Keskintürk’te konuşmacı olarak yer aldı.

Sınırlı kontenjanla ve tamamen ücretsiz olarak düzenlenen seminerde genel ekonomik görünüm, 2024 yılı hisse önerileri, teknik analizin incelikleri, TL varlıkların cazibesi, teknik analiz ile BIST 100’de öne çıkan sektörler ve hisse senetleri gibi önemli konular masaya yatırıldı. Borsa ve finans sektöründe yatırımcı olan ve doğru yatırımı yapmak adına bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılar; ‘Piyasalar neleri fiyatlıyor?’, ‘Yılın geri kalan zamanında hangi sektörler ve şirketler ön plana çıkacak?’ ve ‘Portföy dağılımı nasıl olmalı?’ gibi soruların da yanıtlarını aradı.

“SEKTÖR PROFESYONELLERİNİN TECRÜBELERİ, DOĞRU YATIRIMLAR ADINA ÇOK DEĞERLİ”

Gerçekleştirilen toplantının kapsamına ilişkin görüşlerini bildiren A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, “Borsa ve finans dünyasındaki sektör profesyonellerinin, edindikleri deneyim ve tecrübeyi yatırımcılarla paylaşması, doğru yatırımlar yapılması adına çok değerli. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz bu yatırımcı seminerinde, her geçen gün büyüyen borsa ve finans dünyasında, yatırımcıların nasıl doğru yatırımlar yapabileceklerine ilişkin sorulara yanıtlar aradık ve mevcut görünümleri masaya yatırdık. Bunun hem yatırımcılar hem de sektörümüzün gelişimi için çok önemli olduğuna inanıyorum. Seminerimize gösterilen ilgiden, doğru ve önemli bir çalışma yaptığımıza inanıyorum” dedi.

“FİNANSAL OKURYAZARLIK, YATIRIMCILARIN BÜTÇELERİNİ DOĞRU YÖNETEBİLMESİ ADINA ÖNEMLİ”

Borsa ve finans okuryazarlığının yatırımcılar için önemine değinen Pardus Portföy Yönetimi Algo Direktörü Mustafa Keskintürk konuşmasında, “Finansal okuryazarlığa hakim olmak yatırımcıların kendi bütçelerini doğru bir şekilde yönetebilmesi ve Türkiye ekonomisinin geleceği için önemli bir süreci kapsıyor. Bu seminere katılım sağlayan ve kendini geliştirmek isteyen yatırımcılarımızla Şanlıurfa’da bu kapsamda buluştuğumuz için mutluluk duyuyoruz. Bu seminerin, yatırımcıların borsa ve finans alanındaki planlamalarına pozitif etkisinin olacağını düşünüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu değerli seminerde, yatırımcılarımızın sorularını yanıtlandıran, risksiz ya da öngörebilir riskte yatırımlar için bilgi ve tahminlerini bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz” dedi.