Bu hafta, elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler sunuluyor. İşte öne çıkan bazı ürünler:
🖥️ Elektronik & Beyaz Eşya
-
Toshiba 50” UHD VIDAA TV – 15.999 TL
-
Onvo 65” Frameless UHD QLED Google TV – 23.999 TL
-
Grundig 55” Smart 4K UHD Google TV – 21.999 TL
-
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi – 10.999 TL
-
SEG 4 Programlı Çamaşır Makinesi – 12.999 TL
🍳 Mutfak & Ev Eşyası
-
English Home TMK 5010 Tost Makinesi – 1.899 TL
-
English Home Multi Blender Seti – 1.999 TL
-
Akel Katmer ve Gözleme Sacı – 1.199 TL
-
Papilla Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi – 599 TL
-
Hascevher Kumsal 6 Parça Tencere Seti – 1.199 TL
-
Borosilikat Çay Bardağı 6’lı – 169 TL
🛏️ Ev Tekstil & Mobilya
-
Zorluteks Lisanslı Nevresim Setleri – Fiyatlar değişken
-
Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak – 2.500 TL
-
Nest Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak – 5.999 TL
🚲 Bisiklet & Elektrikli Araçlar
-
Volta VB1 Neo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 19.990 TL
-
Volta VM6 Elektrikli Moped – 59.990 TL
-
Alüminyum 27,5 Jant Bisiklet – 6.690 TL