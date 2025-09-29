Bu hafta, elektronik ürünlerden ev eşyalarına, mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde cazip indirimler sunuluyor. İşte öne çıkan bazı ürünler:​​​​​​​​​​​​​​

🖥️ Elektronik & Beyaz Eşya

  • Toshiba 50” UHD VIDAA TV – 15.999 TL

  • Onvo 65” Frameless UHD QLED Google TV – 23.999 TL

  • Grundig 55” Smart 4K UHD Google TV – 21.999 TL

  • SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi – 10.999 TL

  • SEG 4 Programlı Çamaşır Makinesi – 12.999 TL

🍳 Mutfak & Ev Eşyası

  • English Home TMK 5010 Tost Makinesi – 1.899 TL

  • English Home Multi Blender Seti – 1.999 TL

  • Akel Katmer ve Gözleme Sacı – 1.199 TL

  • Papilla Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi – 599 TL

  • Hascevher Kumsal 6 Parça Tencere Seti – 1.199 TL

  • Borosilikat Çay Bardağı 6’lı – 169 TL

🛏️ Ev Tekstil & Mobilya

  • Zorluteks Lisanslı Nevresim Setleri – Fiyatlar değişken

  • Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak – 2.500 TL

  • Nest Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak – 5.999 TL

🚲 Bisiklet & Elektrikli Araçlar

  • Volta VB1 Neo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet – 19.990 TL

  • Volta VM6 Elektrikli Moped – 59.990 TL

  • Alüminyum 27,5 Jant Bisiklet – 6.690 TL

