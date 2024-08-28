Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte A101, 29 Ağustos 2024 tarihli aktüel kataloğunda dikkat çeken bir kampanya başlattı. Öğrencilerin ve velilerin büyük ilgi gösterdiği bu kampanya, kırtasiye ürünleri ve okul eşyalarını veresiye ödeme seçeneği ile sunarak bütçeleri rahatlatmayı hedefliyor. Defterden okul çantasına kadar birçok ürün, 2 ay sonra ödemeli fırsatlarla raflarda yerini alacak.

Okul ihtiyaçları için veresiye dönemi

A101, müşterilerine okul alışverişlerini veresiye olarak yapabilme fırsatı sunuyor. Bu ödeme seçeneği, ailelerin bütçelerini rahatlatırken, öğrencilerin ihtiyaç duydukları ürünlere hemen ulaşmalarını sağlıyor.

A101’in 29 Ağustos aktüel Kataloğunda neler var?

120 Yapraklı Spiralli Defter 64,50 TL

140 Yapraklı Spiralli Sert Kapaklı Defter 89 TL

100 Yapraklı Spiralli Bloknot 52,50 TL

120 Yapraklı Sert Kapak Dikişli Defter 95 TL

3+1 A4 Defter 99,50 TL

A4 30 Yapraklı Karton Kapak Defter 12,50 TL

30 Yapraklı Tel Dikişli Resim Defteri 39 TL

Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 439 TL

Lisanslı Kalem Çantası 129 TL

Lisanslı Beslenmeli Okul Çantası 379 TL

Lisanslı Kalemlik 75 TL

Roboom Charm Okul Çantası 339 TL

Roboom Sırt Çantası 199 TL

Roboom kalemlik 59 TL

Lisanslı Boyama Seti 99 TL

Lisanslı Jumbo Pastel Boya 50 TL

Barbie Silgili Kalemtıraş Yüzük 27,50 TL

Lisanslı Roket Silgi 14,50 TL

Lisanslı Ruj Silgi 14,50 TL

Defterli Kırtasiye Seti 129 TL

Tüylü Kalemli Kırtasiye Seti 99 TL

10 Parçalı Kırtasiye Seti 85 TL

Kalemlikli Kırtasiye Seti 99,50 TL

Figürlü Makas 25 TL

Kalemtıraş Silgi Seti 39,50 TL

6’lı Akrilik Boya 29,50 TL

Timsah Figürlü Tükenmez Kalem 45 TL

Yapışkanlı Not Defteri Seti 69 TL

Figürlü Fosforlu Kalem 19,50 TL

Jumbo 12’li Keçeli Kalem 35 TL

8’li Sulu Boya 29,50 TL

18’li Pastel Boya 64,50 TL

Metal Kutulu Kuru Boya 75 TL

Bic Silinebilir Pastel Boya 39,50 TL

Rotring Okul Seti 99 TL

Roller Kalem 47,50 TL

4’lü Çizim Seti 9,50 TL

10’lu Silgi 21 TL

Hayvan Figürlü Silgi 15 TL

Figürlü 12’li Keçeli Kalem 27 TL

Proje Çantası 89 TL

Beslenme Kutusu 25 TL

Pipetli Matara 37 TL

10 Renkli Fon Kartonu 12,50 TL

Mantar Pano 49 TL

40’lı Sunum Dosyası 39 TL

Flüt 37 TL

Masa Lambası 269 TL

Lisanslı Dijital Kol Saati 129 TL