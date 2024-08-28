Okul sezonunun yaklaşmasıyla birlikte A101, 29 Ağustos 2024 tarihli aktüel kataloğunda dikkat çeken bir kampanya başlattı. Öğrencilerin ve velilerin büyük ilgi gösterdiği bu kampanya, kırtasiye ürünleri ve okul eşyalarını veresiye ödeme seçeneği ile sunarak bütçeleri rahatlatmayı hedefliyor. Defterden okul çantasına kadar birçok ürün, 2 ay sonra ödemeli fırsatlarla raflarda yerini alacak.
Okul ihtiyaçları için veresiye dönemi
A101, müşterilerine okul alışverişlerini veresiye olarak yapabilme fırsatı sunuyor. Bu ödeme seçeneği, ailelerin bütçelerini rahatlatırken, öğrencilerin ihtiyaç duydukları ürünlere hemen ulaşmalarını sağlıyor.
A101’in 29 Ağustos aktüel Kataloğunda neler var?
120 Yapraklı Spiralli Defter 64,50 TL
140 Yapraklı Spiralli Sert Kapaklı Defter 89 TL
100 Yapraklı Spiralli Bloknot 52,50 TL
120 Yapraklı Sert Kapak Dikişli Defter 95 TL
3+1 A4 Defter 99,50 TL
A4 30 Yapraklı Karton Kapak Defter 12,50 TL
30 Yapraklı Tel Dikişli Resim Defteri 39 TL
Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 439 TL
Lisanslı Kalem Çantası 129 TL
Lisanslı Beslenmeli Okul Çantası 379 TL
Lisanslı Kalemlik 75 TL
Roboom Charm Okul Çantası 339 TL
Roboom Sırt Çantası 199 TL
Roboom kalemlik 59 TL
Lisanslı Boyama Seti 99 TL
Lisanslı Jumbo Pastel Boya 50 TL
Barbie Silgili Kalemtıraş Yüzük 27,50 TL
Lisanslı Roket Silgi 14,50 TL
Lisanslı Ruj Silgi 14,50 TL
Defterli Kırtasiye Seti 129 TL
Tüylü Kalemli Kırtasiye Seti 99 TL
10 Parçalı Kırtasiye Seti 85 TL
Kalemlikli Kırtasiye Seti 99,50 TL
Figürlü Makas 25 TL
Kalemtıraş Silgi Seti 39,50 TL
6’lı Akrilik Boya 29,50 TL
Timsah Figürlü Tükenmez Kalem 45 TL
Yapışkanlı Not Defteri Seti 69 TL
Figürlü Fosforlu Kalem 19,50 TL
Jumbo 12’li Keçeli Kalem 35 TL
8’li Sulu Boya 29,50 TL
18’li Pastel Boya 64,50 TL
Metal Kutulu Kuru Boya 75 TL
Bic Silinebilir Pastel Boya 39,50 TL
Rotring Okul Seti 99 TL
Roller Kalem 47,50 TL
4’lü Çizim Seti 9,50 TL
10’lu Silgi 21 TL
Hayvan Figürlü Silgi 15 TL
Figürlü 12’li Keçeli Kalem 27 TL
Proje Çantası 89 TL
Beslenme Kutusu 25 TL
Pipetli Matara 37 TL
10 Renkli Fon Kartonu 12,50 TL
Mantar Pano 49 TL
40’lı Sunum Dosyası 39 TL
Flüt 37 TL
Masa Lambası 269 TL
Lisanslı Dijital Kol Saati 129 TL