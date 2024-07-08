A101'in yeni haftanın Aldın Aldın aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta Perşembe günü satışa sunulacak ürünler arasında geniş bir yelpazede indirimli ürünler yer alıyor.

Her hafta olduğu gibi, bu hafta da A101 mağazalarında birbirinden çeşitli ve kaliteli ürünler indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. A101 Aldın Aldın aktüel kataloğu ile ihtiyacınıza uygun birçok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz.

A101 mağazalarında her Perşembe günü satışa sunulan ürünler arasında, her hafta farklı kategorilerde birçok ürün yer alıyor. Bu hafta Perşembe günü mağazalarda satışa çıkacak olan ürünler arasında ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine, elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine kadar birçok seçenek bulunuyor.

Tam Liste ve Detaylar

A101'in bu hafta satışa sunacağı aktüel ürünlerin tam listesi ve fiyat detayları için A101'in resmi web sitesini veya mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. İndirimli ürünlerden faydalanmak için 11 Temmuz Perşembe günü A101 mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın.

Toshiba 65UA2263DT / 65UA2363DT 65" 4K Ultra HD Android TV 19.999 TL

Hi-Level 55UL700 55'' Ultra HD Smart TV 12.999 TL

Philips 50PUS7608 50" UHD Smart LED TV 16.999 TL

JVC LT-43VAF345T 43" Full HD Android TV 8.999 TL

Flavel FLV130 Dijital Baskül 279 TL

Aprilla ATR 7030 Kamuflaj Desenli Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 259 TL

Flavel FLV190 2 in1 Dik Süpürge 899 TL

SEG Beyaz eşyalar Aldın Aldın kataloğunda

Seg CM 910S INV 9 Kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi Silver 9.999 TL

SEG BM 6001X 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi 9.799 TL

Seg CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

Kiwi KCM 7510 Elektrikli Cezve Kahve 219 TL

Kiwi KSI 6319C Seramik Tabanlı Ütü Gri Turkuaz 499 TL

Volta Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL

Volta VSX Elektrikli Motorlu Bisiklet 24.990 TL

Akülü araba 5999 TL

Dolu 8086 Sahara 12 V Akülü Araba 5.999 TL

Katlanabilir Plaj Piknik Sandalyesi Mavi 189 TL

Çizgili Plaj / Piknik Sandalyesi Yeşil Beyaz 219 TL

İdeal Torf Bitki Toprağı 10 L 22.50 TL

Desenli Plaj / Piknik Sandalyesi Lacivert 199 TL

Katlanabilir Çocuk Kamp Sandalyesi Mavi 32x27x67 cm 219 TL

Sky Katlanır Sehpa 349 TL

Salata kurutucu 149 TL

Lava Döküm Tencere 24 cm 1.199 TL

Has Cevher Aşure Tenceresi 28 cm 599 TL

Lav Tokyo Saklama Kabı 600 cc Lacivert 34,50 TL

2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 299 TL

Lav Cam Kase 85 TL

Paşabahçe Tatlı Kasesi 2'li 69,50 TL

Salata Kurutucu 149 TL

Kilim 249 TL

Kilim 120x180 cm Yeşil Beyaz 249 TL

Ranforce Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm Mavi 75 TL

Masa Örtüsü 159 TL

Asılabilir Soft Kapaklı Çöp Kutusu 49,90 TL

Krom Musluk Başlığı 49,50 TL

Bebek bezlerinde fırsat

Aşurelik ürünler

Haftanın yıldızları 12 Temmuz'a kadar devam edecek

A101'in haftanın yıldızları kataloğu da 12 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 159 TL

Doğuş Rize Çayı 1 Kg 109,90 TL

Aras / Nar / Irmak / Balküpü Toz Şeker 5 Kg

Şahin Çemeni Sıyrıılmış Dana Pastırma 80 gr 99 TL

Piliç Döner Çeşitleri 200 gr 39,90 TL

Çokça Domates Salçası 830 gr 30,50 TL

Zeo Siyah Zeytin 2 Kg 210 TL

Eti Burçak Buğdaylı Bisküvi 3x131 gr 29,90 TL

Çerezya Yerli Dakota Çekirdek 400 gr 31,90 TL

Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 12'li 119,95 TL

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li 179,95 TL

Pantene Şampuan Çeşitleri 350 ml 79,90 TL

Fairy Bulaşık Deterjanı 2600 ml 139,90 TL

10 TL ve üzeri alışverişlere özel indirim

Privacy Kadın / Erkek Deodorant Çeşitleri 200 ml 69,90 TL

Fuse Tea Buzlu Çay Çeşitleri 6x330 ml 75 TL

A101 Aktüel Katalog İndirimleri

A101'in her hafta yenilenen Aldın Aldın aktüel kataloğu ile ihtiyacınıza uygun birçok ürünü avantajlı fiyatlarla satın alabilirsiniz. Elektronik eşyalardan ev gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden mutfak malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sizi bekliyor.