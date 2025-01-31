A101 Marketlere 30 Ocak- 12 Şubat tarihleri arasında geçerli olan büyük bir indirim geliyor. Evcil hayvan ürünleri, yaş ve kuru mamalarda geçerli olacak olan bu indirimle patili dostlarınızı mutlu etmenin tam zamanı. Ayrıca çeşitli kedi minderleri ve kedi salıncağı da sevimli dostunuzu mutlu edecek. İşte A101 Ekstra kataloğu…
A101 Ekstra kataloğu
Perfect Fit Tavuklu kuru kedi maması: 1,4 KG: 299 TL
Whiskas yavru güveç klasik poşet yaş kedi maması 4x85 g: 89 TL
Biftekli & kümes hayvanlı kuru köpek maması 7 KG: 999 TL
Whiskas 14 KG mama çeşitleri: 1.999 TL
Minderli kedi çadırı: 499 TL
Kedi minderi: 729 TL
Kedi salıncağı minderi: 729 TL
Kalorifer minderi: 529 TL
Yui kedi ve köpek minderi: 349 TL