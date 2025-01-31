A101 Marketlere 30 Ocak- 12 Şubat tarihleri arasında geçerli olan büyük bir indirim geliyor. Evcil hayvan ürünleri, yaş ve kuru mamalarda geçerli olacak olan bu indirimle patili dostlarınızı mutlu etmenin tam zamanı. Ayrıca çeşitli kedi minderleri ve kedi salıncağı da sevimli dostunuzu mutlu edecek. İşte A101 Ekstra kataloğu…

A101 Ekstra kataloğu

Perfect Fit Tavuklu kuru kedi maması: 1,4 KG: 299 TL

Whiskas yavru güveç klasik poşet yaş kedi maması 4x85 g: 89 TL

Biftekli & kümes hayvanlı kuru köpek maması 7 KG: 999 TL

Whiskas 14 KG mama çeşitleri: 1.999 TL

Minderli kedi çadırı: 499 TL

Kedi minderi: 729 TL

Kedi salıncağı minderi: 729 TL

Kalorifer minderi: 529 TL

Yui kedi ve köpek minderi: 349 TL