İsrail menşeli ürünlerin A101 mağazalarında indirime girmesi, birçok vatandaşın İsrail'in Filistin'e yönelik politikalarını protesto etmek amacıyla başlattığı bir boykot sürecini tetikledi.

Vatandaşlar, İsrail'e ekonomik destek vermemek ve Filistin'e dayanışma göstermek adına A101'i boykot etmeye başladılar. Ancak A101'in boykot edilen ürünleri düzenli olarak indirimli fiyatlarla satışa sunması, tepkilerin daha da büyümesine yol açtı.

Sosyal medya ve çeşitli platformlarda A101 market zincirini boykot etme çağrıları yapılırken, vatandaşlar İsrail'in Filistin politikalarını desteklemediklerini ve bu tür ürünlerin A101 raflarında yer almasına karşı olduklarını dile getirdiler.

A101'in boykot edilen ürünleri 1 alana 1 bedava kampanyası, vatandaşların tepkisini daha da artırdı. Bu kampanya, İsrail'e karşı yapılan boykotun sembolik ve pratik bir adımı olarak değil, aksine ahlaki ve vicdani bir sorun olarak algılandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, A101'in bu politikasını eleştirirken, diğerleri ise market zincirinin ekonomik fiyatlar sunması nedeniyle bu ürünleri tercih etmeye devam etti.

Peki İsrail'e karşı yapılan boykot kapsamında boykot edilen markalar neler?

Gıda Sektörü:

Meyve Suyu: Tropicana, Schweppes

Süt Ürünleri: Tnuva, Strauss

Kahve: Nescafe, Tassimo, Starbucks

Çay: Lipton, Dilmah

Şekerleme: Elite, Strauss

Dondurma: Walls, Ben & Jerry's

Meyve ve Sebze: Carmel Agrexco, Agrexco

Alkollü İçecekler: Mey-İçki, Carmel Winery

Asitli İçecekler: Coca-Cola (Coca-Cola, Fanta, Sprite), Pepsi Co (Pepsi, Lays, Doritos, Cheetos)

Temizlik ürünleri:

Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Calgon, Cif, Clear, Clit Bang, Colgate, Dettol, Dove, Elidor, Head & Shoulders, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal (Şampuan), Lux, Max Factor, Nıvea, Omo, Oral-B, Palmolive, Pantene, Prima, Rejoıce, Protex, Rejoice, Rexona, Rinso, Sensodyne, Viecnetta, Vileda, Vanish, Vaseline, Veet.

Giyim ürünleri:

Tommy Hilfiger, Nike, Adidas, Polo, Ralph Lauren, Parizyen, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi's, Timberland, Giorgio Armani

İsrail’e açıktan destek veren markalar:

HP, Starbucks, Puma, McDonald's, Nestle, Hardee's, Nike, Lipton, Tide, Coca Cola, Burger King, Hyundai, IBM, L'Oreal, Subway.

Bu markalar, İsrail'in politikalarını destekledikleri veya İsrail ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle boykot edilmektedir.