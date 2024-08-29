A101, iPhone 15 Pro modelini satışa sundu. Titanyum malzemeden üretilmiş olan telefon, hafifliği ve dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. iOS 17 yüklü gelen iPhone 15 Pro, Apple’ın 3 nm’lik A17 Pro işlemcisiyle güçlendirilmiş, bu da telefona konsol kalitesinde oyun deneyimi sunuyor. 6,7 inç Super Retina XDR OLED ekranı, 2.796 x 1.290 piksel çözünürlük, HDR10 ve Dolby Vision desteğiyle birlikte 120 Hz yenileme hızına sahip. Ekranın parlaklığı 2.000 nit'e kadar çıkabiliyor. Telefonun dahili depolama kapasitesi 512 GB olarak belirlenmiş, ancak 256 GB ve 1 TB seçenekleri de mevcut. Kamera özellikleri arasında 48 MP ana kamera, 12 MP periskop telefoto lens (5 kat optik yakınlaştırma) ve 12 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Ayrıca, 12 MP ön kamera ve derinlik sensörü de mevcut. iPhone 15 Pro'nun resmi satış fiyatı 79.999 TL iken, A101'de kampanyalı fiyatı 72.899 TL olarak belirlenmiş. Cihaz, 2 yıl Apple Türkiye garantisiyle birlikte sunuluyor.

Editör: Mehrican Candemir