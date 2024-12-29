A101, 2 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğu ile geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Yeni katalogda mutfak araç gereçlerinden ev eşyalarına, elektronik ürünlerden sağlık ve temizlik cihazlarına kadar birçok fırsat yer alıyor. Özellikle SEG BM 4001 dört programlı bulaşık makinesi ve Bella döküm tava gibi dikkat çekici ürünler, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. A101, evde ihtiyaç duyulan hemen her ürünü uygun fiyatlarla sunarak, alışverişi daha kolay ve ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.

2 Ocak 2025 A101 aktüel kataloğu ürünleri

Piranha masaüstü telefon/tablet standı: 79 TL

Philips bluetooth kulak üstü kulaklık: 999 TL

Toshiba 4K ultra HD android TV: 23.999 TL

Güneşlik perde: 179 TL

Örme pano perde: 249 TL

Pileli örme perde: 399 TL

A101’de mutfak araç gereçleri

Bella döküm tava: 449 TL

LAV meşrubat bardağı: 22 TL

Döküm kek kalıbı: 329 TL

Altın fileli porselen fincan takımı 12 parça: 549 TL

Metal bulaşıklık: 299 TL

Buzdolabı organizeri: 19 TL

Işıklı otomatik baharat ve tuz öğütücü: 229 TL

Desenli tepsi: 55 TL

Salata kurutucu: 179 TL

A101 ev eşyaları

Tek kişilik baza & başlık seti: 4.299 TL

Çift kişilik baza & başlık seti: 7.990 TL

Oscar yaylı yatak: 1.990 TL

Kanatlı kurutmalık: 429 TL

Mermer desenli katlanabilir masa: 599 TL

4+1 merdiven: 749 TL

Ütü masası: 779 TL

A101 elektronik ürünler

SEG BM 4001 4 programlı bulaşık makinesi: 8.599 TL

Çamaşır makinesi: 10.999 TL

No-Frost buzdolabı: 16.999 TL

Samsung cyclone süpürge: 3.499 TL

Hyundai 7 filtreli su arıtma cihazı: 2.499 TL

Sinbo elektrikli çay makinesi: 699 TL

Banyo baskülü: 219 TL

Arzum seramik tabanlı ütü: 849 TL

Kiwi akıllı hava temizleyici: 2.999 TL