A101, 2 Ocak 2025 tarihli aktüel kataloğu ile geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Yeni katalogda mutfak araç gereçlerinden ev eşyalarına, elektronik ürünlerden sağlık ve temizlik cihazlarına kadar birçok fırsat yer alıyor. Özellikle SEG BM 4001 dört programlı bulaşık makinesi ve Bella döküm tava gibi dikkat çekici ürünler, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor. A101, evde ihtiyaç duyulan hemen her ürünü uygun fiyatlarla sunarak, alışverişi daha kolay ve ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.
2 Ocak 2025 A101 aktüel kataloğu ürünleri
Piranha masaüstü telefon/tablet standı: 79 TL
Philips bluetooth kulak üstü kulaklık: 999 TL
Toshiba 4K ultra HD android TV: 23.999 TL
Güneşlik perde: 179 TL
Örme pano perde: 249 TL
Pileli örme perde: 399 TL
A101’de mutfak araç gereçleri
Bella döküm tava: 449 TL
LAV meşrubat bardağı: 22 TL
Döküm kek kalıbı: 329 TL
Altın fileli porselen fincan takımı 12 parça: 549 TL
Metal bulaşıklık: 299 TL
Buzdolabı organizeri: 19 TL
Işıklı otomatik baharat ve tuz öğütücü: 229 TL
Desenli tepsi: 55 TL
Salata kurutucu: 179 TL
A101 ev eşyaları
Tek kişilik baza & başlık seti: 4.299 TL
Çift kişilik baza & başlık seti: 7.990 TL
Oscar yaylı yatak: 1.990 TL
Kanatlı kurutmalık: 429 TL
Mermer desenli katlanabilir masa: 599 TL
4+1 merdiven: 749 TL
Ütü masası: 779 TL
A101 elektronik ürünler
SEG BM 4001 4 programlı bulaşık makinesi: 8.599 TL
Çamaşır makinesi: 10.999 TL
No-Frost buzdolabı: 16.999 TL
Samsung cyclone süpürge: 3.499 TL
Hyundai 7 filtreli su arıtma cihazı: 2.499 TL
Sinbo elektrikli çay makinesi: 699 TL
Banyo baskülü: 219 TL
Arzum seramik tabanlı ütü: 849 TL
Kiwi akıllı hava temizleyici: 2.999 TL