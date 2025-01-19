A101 Mağazaları, 23 Ocak 2025 A101 aktüel kataloğunda satışa sunacağı ürünlerle dikkat çekiyor. Bu dönemdeki en yenilikçi ve ilgi çekici ürünlerden biri, elektrikli araba olacak. A101, teknolojiyi ve tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, elektrikli araç pazarına adım atıyor. Bunun yanı sıra, seramik tencere setlerinden gaming klavyelere, küçük ev aletlerinden mobilya ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi raflarda yerini alacak. A101, hem ev eşyası hem de teknoloji ürünlerinde sunduğu çeşitli seçeneklerle, müşterilerine birçok farklı ihtiyaca yönelik ürünler sunmayı hedefliyor.
23 Ocak 2025 A101 aktüel kataloğu
Webasto taşınabilir dizel ısıtıcı: 5.499 TL
Deepway lastik tamir kiti: 69 TL
Kadın yıldız desenli kalın taban ev botu: 129 TL
Cam gider kapağı: 22,50 TL
Mini çöp kovası: 35 TL
A101 mutfak ürünleri
Seramik basık tencere: 649 TL
Borosilikat çay bardağı 6’lı: 159 TL
Tuzluk seti 2’li: 49 TL
Seramik tava: 399 TL
Tava seti 3’lü: 499 TL
Desenli pipetli bardak: 39,50 TL
Dikdörtgen metal yemek kabı 2’li: 699 TL
Saklama kabı seti 3’lü: 59,50 TL
A101 ev ürünleri
Pafu viper ikili katlanır yataklı koltuk: 3.599 TL
Kadife kaymaz taban saçaklı halı: 399 TL
Piranha 2345 gaming klavye: 349 TL
Oppo cep telefonu: 7.499 TL
A101 küçük ev aletleri
Kiwi overlok makinesi: 5.999 TL
Sarex çay makinesi: 1.199 TL
Dijital baskül: 279 TL
Erkek bakım seti: 699 TL
Çelik kettle: 459 TL
Elektrikli katlanabilir cezve: 439 TL
Kiwi buharlı ütü: 649 TL
Kiwi kablosuz dik süpürge: 2.999 TL