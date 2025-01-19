A101 Mağazaları, 23 Ocak 2025 A101 aktüel kataloğunda satışa sunacağı ürünlerle dikkat çekiyor. Bu dönemdeki en yenilikçi ve ilgi çekici ürünlerden biri, elektrikli araba olacak. A101, teknolojiyi ve tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, elektrikli araç pazarına adım atıyor. Bunun yanı sıra, seramik tencere setlerinden gaming klavyelere, küçük ev aletlerinden mobilya ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi raflarda yerini alacak. A101, hem ev eşyası hem de teknoloji ürünlerinde sunduğu çeşitli seçeneklerle, müşterilerine birçok farklı ihtiyaca yönelik ürünler sunmayı hedefliyor.

23 Ocak 2025 A101 aktüel kataloğu

Webasto taşınabilir dizel ısıtıcı: 5.499 TL

Deepway lastik tamir kiti: 69 TL

Kadın yıldız desenli kalın taban ev botu: 129 TL

Cam gider kapağı: 22,50 TL

Mini çöp kovası: 35 TL

A101 mutfak ürünleri

Seramik basık tencere: 649 TL

Borosilikat çay bardağı 6’lı: 159 TL

Tuzluk seti 2’li: 49 TL

Seramik tava: 399 TL

Tava seti 3’lü: 499 TL

Desenli pipetli bardak: 39,50 TL

Dikdörtgen metal yemek kabı 2’li: 699 TL

Saklama kabı seti 3’lü: 59,50 TL

A101 ev ürünleri

Pafu viper ikili katlanır yataklı koltuk: 3.599 TL

Kadife kaymaz taban saçaklı halı: 399 TL

Piranha 2345 gaming klavye: 349 TL

Oppo cep telefonu: 7.499 TL

A101 küçük ev aletleri

Kiwi overlok makinesi: 5.999 TL

Sarex çay makinesi: 1.199 TL

Dijital baskül: 279 TL

Erkek bakım seti: 699 TL

Çelik kettle: 459 TL

Elektrikli katlanabilir cezve: 439 TL

Kiwi buharlı ütü: 649 TL

Kiwi kablosuz dik süpürge: 2.999 TL