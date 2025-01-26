A101 mağazalarına bu hafta oyun halısından mutfak araç gereçlerine, ev tekstili ürünlerinden elektronik eşyalara kadar pek çok ürün geliyor. Uygun fiyat garantisiyle raflarda yerini alacak olan ürünler stoklar tükenmeden müşterilerini bekliyor. İşte 30 Ocak A101 aktüel kataloğu ürünleri…
30 Ocak A101 aktüel kataloğu
Puzzle eva oyun halısı: 349 TL
Soft klozet takımı: 349 TL
Yastık alezi: 59 TL
Metal tek kişilik karyola: 2.150 TL
Yaylı yatak: 2.150 TL
Bebek peluş mont: 349 TL
Kabartmalı bebek battaniyesi: 199 TL
Duvar saati: 169 TL
4 katlı takı organizeri: 79,50 TL
A101 mutfak eşyaları
Borosilikat demlik: 219 TL
Hascevher tencere seti 6 parça: 849 TL
Tava ve sahan set: 529 TL
Cam kapaklı kare borcam: 219 TL
Pratik basmalı rende: 169 TL
Saklama kabı çeşitleri: 79,50 TL
Bölmeli saklama kabı: 22,50 TL
Mikrodalga saklama kabı seti 3’lü: 79,50 TL
Cam mug: 99 TL
A101’de kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar
Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası: 349 TL
Çelik matara çeşitleri: 79,50 TL
96 yapraklı dikişli sert kapak defter: 59,50 TL
Oyuncak çantalı lego 66 parça smartland: 199 TL
Otuncak çiftlik seti mini hamur çantası: 99 TL
Oyuncak sevimli puset: 149 TL
Oyuncak eğlenceli ördekler: 329 TL
A101 elektronik aletler
Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi: 3.499 TL
Döner başlıklı diş fırçası: 299 TL
Akıllı tartı: 299 TL
Saç düzleştirici: 699 TL
Dikiş makinesi: 5.299 TL
Narenciye sıkacağı: 399 TL
A101 gıda ürünleri
Karışık turşu: 99 TL
Zeytinli kekikli taze peynir: 39,50 TL
Dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği: 159 TL
Dondurulmuş piliç but ızgara: 179 TL