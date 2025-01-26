A101 mağazalarına bu hafta oyun halısından mutfak araç gereçlerine, ev tekstili ürünlerinden elektronik eşyalara kadar pek çok ürün geliyor. Uygun fiyat garantisiyle raflarda yerini alacak olan ürünler stoklar tükenmeden müşterilerini bekliyor. İşte 30 Ocak A101 aktüel kataloğu ürünleri…

30 Ocak A101 aktüel kataloğu

Puzzle eva oyun halısı: 349 TL

Soft klozet takımı: 349 TL

Yastık alezi: 59 TL

Metal tek kişilik karyola: 2.150 TL

Yaylı yatak: 2.150 TL

Bebek peluş mont: 349 TL

Kabartmalı bebek battaniyesi: 199 TL

Duvar saati: 169 TL

4 katlı takı organizeri: 79,50 TL

A101 mutfak eşyaları

Borosilikat demlik: 219 TL

Hascevher tencere seti 6 parça: 849 TL

Tava ve sahan set: 529 TL

Cam kapaklı kare borcam: 219 TL

Pratik basmalı rende: 169 TL

Saklama kabı çeşitleri: 79,50 TL

Bölmeli saklama kabı: 22,50 TL

Mikrodalga saklama kabı seti 3’lü: 79,50 TL

Cam mug: 99 TL

A101’de kırtasiye ürünleri ve oyuncaklar

Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası: 349 TL

Çelik matara çeşitleri: 79,50 TL

96 yapraklı dikişli sert kapak defter: 59,50 TL

Oyuncak çantalı lego 66 parça smartland: 199 TL

Otuncak çiftlik seti mini hamur çantası: 99 TL

Oyuncak sevimli puset: 149 TL

Oyuncak eğlenceli ördekler: 329 TL

A101 elektronik aletler

Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi: 3.499 TL

Döner başlıklı diş fırçası: 299 TL

Akıllı tartı: 299 TL

Saç düzleştirici: 699 TL

Dikiş makinesi: 5.299 TL

Narenciye sıkacağı: 399 TL

A101 gıda ürünleri

Karışık turşu: 99 TL

Zeytinli kekikli taze peynir: 39,50 TL

Dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği: 159 TL

Dondurulmuş piliç but ızgara: 179 TL