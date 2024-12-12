A101, 12 Aralık 2024 tarihli aktüel kataloğunda birbirinden cazip ürünlerle alışveriş severlere geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Evde kullanım için şık ve pratik seçeneklerden, bebek bakım ürünlerine kadar birçok farklı kategoriye ait ürünler, uygun fiyatlarla mağazalarda satışa sunulacak. Meya Dekor bistro setleri, Adidas ve Columbia montları, bebek arabaları, elektrikli ev aletleri gibi öne çıkan ürünlerle A101, kışa hazırlık yapmak isteyenlerin ve evini yenilemek isteyenlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunan bu fırsatlar, 12 Aralık itibarıyla mağazalarda satışa çıkıyor.
12 Aralık A101 aktüel kataloğu ürünleri
Meya Dekor minderli bistro set: 1.899 TL
Meya dekor minderli bistro set: 5.499 TL
Meya dekor 2+1 simona set: 2.999 TL
Çift yönlü bebek arabası: 3.199 TL
Kraft nova 6 in 1 katlanır bisiklet: 7.999 TL
Travel sistem bebek arabası: 3.999 TL
Runner yürüteç: 1.299 TL
Oto koltuğu: 4.999 TL
A101 kışlık montlar
Adidas kadın mont çeşitleri: 4.999 TL
Columbia powder lite kapüşonlu kadın mont: 6.999 TL
Jack Wolfskin kadın mont çeşitleri: 7.999 TL
Stanlet piptetli termos bardak: 1.399 TL
Stanley kaşıklı yemek termosu: 999 TL
Stanley soğuk su termosu: 1.199 TL
A101’de tencere ve tavalar
Fissler düdüklü tencere: 10.499 TL
Tefal black Stone yapışmaz tava 24 cm: 799 TL
Korkmaz mega çaydanlık takımı: 1.199 TL
WMF diadem plus 5 parça tencere seti: 4.999 TL
Nehir Milano 72 parça sade çatal kaşık bıçak takımı: 3.299 TL
A101’de pratik ürünler
Brother dikiş makinesi: 7.499 TL
Dailmond inox çelik su ısıtıcı: 399 TL
Philips şarjlı dikey süpürge: 17.999 TL
Mikrodalga fırın: 2.999 TL
Fakir nora cam dijital baskül: 549 TL
Akıllı hava temizleyici: 2.999 TL
Awox şarjlı süpürge: 899 TL
Seyahat tipi saç kurutma makinesi: 299 TL
Awox barmix çubuk blender: 399 TL
Awox sparkling kahve makinesi: 799 TL