A101, 12 Aralık 2024 tarihli aktüel kataloğunda birbirinden cazip ürünlerle alışveriş severlere geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Evde kullanım için şık ve pratik seçeneklerden, bebek bakım ürünlerine kadar birçok farklı kategoriye ait ürünler, uygun fiyatlarla mağazalarda satışa sunulacak. Meya Dekor bistro setleri, Adidas ve Columbia montları, bebek arabaları, elektrikli ev aletleri gibi öne çıkan ürünlerle A101, kışa hazırlık yapmak isteyenlerin ve evini yenilemek isteyenlerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Hem kaliteyi hem de uygun fiyatı bir arada sunan bu fırsatlar, 12 Aralık itibarıyla mağazalarda satışa çıkıyor.

12 Aralık A101 aktüel kataloğu ürünleri

Meya Dekor minderli bistro set: 1.899 TL

Meya dekor minderli bistro set: 5.499 TL

Meya dekor 2+1 simona set: 2.999 TL

Çift yönlü bebek arabası: 3.199 TL

Kraft nova 6 in 1 katlanır bisiklet: 7.999 TL

Travel sistem bebek arabası: 3.999 TL

Runner yürüteç: 1.299 TL

Oto koltuğu: 4.999 TL

A101 kışlık montlar

Adidas kadın mont çeşitleri: 4.999 TL

Columbia powder lite kapüşonlu kadın mont: 6.999 TL

Jack Wolfskin kadın mont çeşitleri: 7.999 TL

Stanlet piptetli termos bardak: 1.399 TL

Stanley kaşıklı yemek termosu: 999 TL

Stanley soğuk su termosu: 1.199 TL

A101’de tencere ve tavalar

Fissler düdüklü tencere: 10.499 TL

Tefal black Stone yapışmaz tava 24 cm: 799 TL

Korkmaz mega çaydanlık takımı: 1.199 TL

WMF diadem plus 5 parça tencere seti: 4.999 TL

Nehir Milano 72 parça sade çatal kaşık bıçak takımı: 3.299 TL

A101’de pratik ürünler

Brother dikiş makinesi: 7.499 TL

Dailmond inox çelik su ısıtıcı: 399 TL

Philips şarjlı dikey süpürge: 17.999 TL

Mikrodalga fırın: 2.999 TL

Fakir nora cam dijital baskül: 549 TL

Akıllı hava temizleyici: 2.999 TL

Awox şarjlı süpürge: 899 TL

Seyahat tipi saç kurutma makinesi: 299 TL

Awox barmix çubuk blender: 399 TL

Awox sparkling kahve makinesi: 799 TL