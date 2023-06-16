ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Anadolu Ajansının (AA), iletişim fakültesi öğrencilerinin yetiştirilmesi amacıyla 10 üniversiteden 100 öğrenciye yönelik "Uygulamalı Stüdyo Eğitimi"nin beşincisi başladı.

AA Haber Akademisi koordinasyonundaki eğitimlerin beşincisi, AA Genel Müdürlüğü'ndeki AAtölye'de Munzur Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir üniversiteleri iletişim fakültelerinde öğrenim gören 20 öğrencinin katılımıyla başladı.

Eğitim kapsamında katılımcılar, televizyon programcılığı, reji eğitimi, spikerlik ve diksiyon teknikleri, greenbox uygulamaları, ileri aydınlatma ve görüntü teknikleri, görüntü yönetmenliği, habercilik eğitimleri ve medya okur yazarlığı, gerçek ötesi çağda habercilik alanlarında eğitim alacak. Katılımcılara belge ve eğitim sertifikası verilecek.

Beşincisi gerçekleştirilen eğitimler sonucu programdan 100 iletişim fakültesi öğrencisi faydalandı.

- "Araştırmacı ve uzman gazetecilerin yetişmesini hedefliyoruz"

AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada projede emeği geçen kurumlara ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Medyanın ülkeler ve milletler için milli güç bileşenlerine çarpan etkisi yapan stratejik bir sektör olduğunu belirten İşbilir, medyada çalışmanın, haberci olmanın, kaliteli, araştırmacı ve uzman gazeteciliğin ülkeye ve millete hizmet etmek için benzersiz fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Gelinen noktada, sahada ve masada kapasitesi güçlü uzman habercilerin önemli aktörler olmaya devam edeceğini ifade eden İşbilir, teknolojik gelişmelerin araştırmacı ve uzman gazeteciliğin önemini sürdürdüğünü vurguladı.

Köklü bir kurum olan AA'nın Türkiye'nin hem uluslararası bir markası, hem de milli güç unsurlarından biri olduğunu ifade eden İşbilir, AA'nın her alanda uluslararası ajanslarla rekabet ettiğini söyledi.

İşbilir, "Araştırmacı ve uzman gazetecilerin yetişmesini hedeflediğimiz Haber Akademisinin bu programlarıyla medya kapasitemiz, ülkemizde, hem genişliyor hem derinleşiyor." dedi.