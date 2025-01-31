İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), şubat ayını dopdolu bir etkinlik takvimiyle karşılıyor. 28 gün boyunca düzenlenecek konserler, sergiler, yarışmalar ve atölyelerle sanatseverler unutulmaz anlar yaşayacak. Özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın özel konseri sanatseverleri bekliyor.

Konserler ve atölyelerle Şubat başlıyor

7 Şubat’ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Konseri ile başlayacak etkinlikler, birçok farklı sanat dalında programlar sunacak. Aynı zamanda, keman sanatçısı ve yazar Gündüz Öğüt tarafından düzenlenen "Anlatılmayan Öyküler Yazma Atölyesi" 12, 19 ve 26 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sevgililer Günü’nde özel konser

14 Şubat Sevgililer Günü, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın özel konseriyle kutlanacak. Büyük Salon’da saat 20.00’de gerçekleşecek etkinlik için biletler biletinial.com üzerinden temin edilebilecek. 15 Şubat’ta pop ve caz müziğin önemli isimlerinden Fatih Erkoç sahne alırken, 17 Şubat’ta AASSM/ODA Trio Emerant Bach’a Saygı Konseri müzikseverlerle buluşacak.

Musa Eroğlu konseri

21 Şubat'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası bir konser daha düzenleyecek. 22 Şubat’ta Ulusal Genç Solist Yarışması Üniversite Kategorisi Finali, 23 Şubat’ta ise Genç Profesyonel Kategorisi Finali ve Ödül Töreni gerçekleşecek. 22 Şubat’ta halk müziğinin usta ismi Musa Eroğlu sahne alacak. 24 Şubat’ta ise piyanist Rüya Taner’in "Asya’nın Tatlı Suları" adlı resitali sanatseverlerle buluşacak.

24 Şubat’ta Olten Filarmoni Orkestrası “Kemal ile Latife Danslı Anlatım” konseriyle izleyicileri büyüleyecek. 28 Şubat’ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Türkiye-Almanya Dostluk Konseri ile ayı tamamlayacak.

AASSM’de sergi zenginliği

Şubat ayında birçok sergi de AASSM’de sanatseverleri bekliyor:

"Pano Karelerin Işığı" Fotoğraf Sergisi / 6 Ocak - 2 Şubat

"Dağdan Doğadan" Ertuğrul Tugay Fotoğraf Sergisi / 10 Ocak - 16 Şubat

"Tuvaldeki Mısralar 3" Necati Sayer Yağız Resim Sergisi / 4 - 23 Şubat

Şeref Bigalı’yı Anma ve Saygı Sergisi / 6 - 27 Şubat

"Sadece Sevgi Yaratır" Mira Licen Sergisi / 24 Şubat - 30 Mart

"Wabi Sabi" Japon Sanat Sergisi / 27 Şubat - 5 Mart

20. Yıla Özel "Geçmişten Bugüne Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri" Sergisi (11 Şubat - 16 Mart)

Sanatseverler, detaylı bilgi ve biletler için aassm.org.tr, kultursanat.izmir.bel.tr ve izmir.art adreslerini ziyaret edebilirler.