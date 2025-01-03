İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), 2025 yılına konserler ve sergilerle dolu bir programla giriş yapıyor. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın İzmir prömiyeri ve Uğur Mumcu’yu anma konseri dikkat çekiyor.

Fazıl Say’dan unutulmaz bir İzmir prömiyeri

Ocak ayının ilk büyük etkinliği, 5 Ocak’ta dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say’ın sahne alacağı İzmir prömiyeri olacak. "Piyano Başında 50. Yıl" adlı bu özel konserde, Say’ın yeni piyano eserleri İzmirli sanatseverlerle buluşacak. Konserde, Say’ın "Küçük Kara Balık" ve "İnsan İnsan" eserlerinin yanı sıra, flüt sanatçısı Aslıhan And ile birlikte seslendireceği "Bosphorus Romance" gibi parçalar yer alacak.

Uğur Mumcu’ya anma konseri

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, suikasta uğramasının 32. yılında anılacak. 24 Ocak’ta AASSM Küçük Salon’da düzenlenecek ücretsiz konser ile Mumcu’ya saygı duruşunda bulunulacak. AASSM, ocak ayında birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın konserleri, Olten Filarmoni Orkestrası’nın Beethoven 9. Senfoni performansı ve çocuklar için düzenlenecek "Hayal Terzisi Masal Atölyesi" bu etkinlikler arasında öne çıkıyor.