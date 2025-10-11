Avrupa Birliği (AB), dijital dönüşüm ve yüksek teknoloji yatırımlarını hızlandırmak amacıyla altı ülkede “yapay zeka fabrikaları” kuracağını açıkladı. Proje, kıtanın süper bilgi işlem kapasitesini artırarak Avrupa genelinde inovasyonu desteklemeyi hedefliyor.

EuroHPC’den dev adım

Lüksemburg merkezli Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişimi (EuroHPC), Avrupa’nın yapay zeka altyapısını büyütecek yeni planını duyurdu. Buna göre, Çekya, Litvanya, Hollanda, Polonya, Romanya ve İspanya yeni yapay zeka fabrikalarına ev sahipliği yapacak.

Kıta genelinde birbirine bağlı ağ

EuroHPC açıklamasında, bu tesislerin Avrupa genelinde birbirine bağlı bir ağ oluşturacağı ve yapay zekanın yaygın kullanımı için stratejik bir ekosistem yaratacağı vurgulandı.

Daha önce 13 ülkede yer belirlenmişti; yeni merkezlerle birlikte ağın 19 yapay zeka fabrikasından oluşması planlanıyor.

Tek noktadan hizmet modeli

Her fabrika, yerel işletmeler, KOBİ’ler, girişimler ve araştırma kurumlarına tek noktadan erişim sağlayacak. Bu merkezlerde, yapay zeka projeleri için optimize edilmiş süper bilgisayar sistemleri devreye alınacak.

500 milyon euroluk yatırım

AB ve üye ülkelerin sağlayacağı toplam 500 milyon euronun üzerindeki yatırım, Avrupa’nın yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Yatırımların, hem bilimsel araştırmalar hem de sanayi üretiminde yapay zekâ tabanlı yeniliklerin hızlanmasını sağlayacağı belirtiliyor.