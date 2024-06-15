Çin'in elektrikli araçlarını yapay olarak düşük fiyatlarla satmakla suçlanmasının ardından, Avrupa Birliği'nin (AB) bu hafta Çin'e gümrük vergileri uygulaması bekleniyor. Bu hamle, Avrupalı otomobil üreticilerinin yerli pazarlarını korumaya yönelik endişelerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Çin'in elektrikli araç dominasyonu

Çin'in elektrikli araç endüstrisi, Komünist Parti'nin 2015 yılında başlattığı "Çin Malı 2025" stratejisi kapsamında büyük bir gelişim gösterdi. Bu strateji, özellikle batarya teknolojisinde önemli ilerlemeler kaydederek BYD ve Geely gibi büyük üreticilerin dünya pazarında önemli bir yer edinmesini sağladı. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, geçen yıl Çin'de satılan elektrikli araç sayısı küresel toplamın %60'ına ulaştı.

AB'nin endişeleri ve olası gümrük vergileri

AB, Çin'in yerli otomobil üreticilerine sağladığı büyük sübvansiyonlar nedeniyle fiyatları yapay olarak düşük tutmasını haksız rekabet olarak değerlendiriyor. Bu durum, Avrupalı üreticilerin rekabet edebilme yeteneklerini tehdit ediyor. AB'nin bu haftaki soruşturmasının ardından, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yönelik vergilerin %20 ila %25 arasında artırılması bekleniyor.

Farklı bakış açıları ve olası sonuçlar

BMW ve Tesla gibi şirketlerin Çin'de üretilen modelleri de bu tarifelerden etkilenecek. Örneğin, BMW'nin Çin'de ürettiği iX3 modeli ve Tesla'nın Şanghay'da ürettiği araçlar, Avrupa'ya ithal edilirken ekstra maliyetlerle karşılaşacak. Ayrıca, Çin'in misilleme olarak kendi gümrük vergilerini artırma olasılığı da mevcut.

AB içinde farklı yaklaşımlar

Fransa, AB'nin Çin'e yönelik soruşturmasını desteklerken, Almanya'dan farklı sesler yükseliyor. Volkswagen CEO'su Oliver Blume ve BMW CEO'su Oliver Zipse, ticaret savaşlarının tehlikelerine dikkat çekerek tarifelerin uygulanmasının potansiyel olarak zararlı olabileceğini savunuyor. Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius ise, Avrupa'nın daha iyi rekabet edebilmesi için Çin'den gelen elektrikli araç ithalatına yönelik tarifelerin düşürülmesi gerektiğini belirtiyor.

Gelecekte ne olacak?

AB'nin Çin'den gelen elektrikli araçlara yönelik tarifeleri artırma kararı, Avrupalı üreticilere uyum sağlamak için daha fazla zaman kazandırabilir. Ancak, sektördeki pek çok uzman, Avrupa'nın küresel otomotiv sektöründe rekabetçi kalabilmesi için daha proaktif ve yenilikçi adımlar atması gerektiğini vurguluyor.