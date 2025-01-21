Avrupa Birliği (AB), Lübnan’ın güvenlik ve istikrarını desteklemek amacıyla yeni bir yardım paketini devreye soktu. 60 milyon avro değerindeki bu yardım, Lübnan Silahlı Kuvvetleri’ne yapılacak üçüncü büyük destek olarak kabul ediliyor. Avrupa Barış Fonu kapsamında gerçekleştirilen yardım, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına dayandırılıyor.

Yardım paketi, güvenlik güçlendirecek

AB, 60 milyon avroluk yardımın Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin Litani Nehri'nin güneyinde yeniden konuşlanmasını sağlamayı ve bu bölgede güvenliği temin etmeyi amaçladığını duyurdu. AB, bu desteğin Lübnan Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kapasitesini artırmak ve bölgesel güvenliği desteklemek için kullanılması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, bu yardımın Lübnan’daki ulusal ve bölgesel istikrara katkı sağlamak için kritik bir adım olduğuna vurgu yapıldı.

AB’den Lübnan’a kararlılık mesajı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu yardımın Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin uygulanması açısından kritik bir dönemeçte olduğunu belirtti. Yardım paketinin Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin, bölgesel ve yerel istikrar için gerekli olan görevleri yerine getirmede daha etkin olmasını sağlayacağını ifade etti. Kallas, AB ve üye ülkelerinin Lübnan’ın devlet kurumlarını destekleme ve AB-Lübnan ortaklığını yenileme konusunda güçlü bir kararlılığa sahip olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırda, özellikle Litani Nehri’nin güneyindeki bölgede güvenliği sağlamak amacıyla önemli düzenlemeler getiriyor. Bu karar, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) bölgedeki tek askeri güçler olmasını öngörüyor. Ancak bu bölge, 2000 yılından bu yana Hizbullah’ın güçlü askeri nüfuzu altındadır. AB’nin sağladığı yeni yardımların, bu bölgede güvenliği pekiştirmesi ve Hizbullah’ın etkisini sınırlamaya yardımcı olması bekleniyor.