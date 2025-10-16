Avrupa Adalet Divanı, evcil hayvanların uçuşlarda bagaj kapsamına girebileceğine ve kayıp durumunda tazminat sorumluluğunun bagaj kurallarına tabi olduğuna hükmetti.

Avrupa Adalet Divanı’ndan evcil hayvan kararı

Merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Birliği’nin en yüksek hukuki merci olan Avrupa Adalet Divanı (ABAD), Buenos Aires’ten Barcelona’ya yapılan bir uçuşta kaybolan köpek ile ilgili davada kararını açıkladı. Mahkeme, uçuşlarda evcil hayvanların “bagaj” olarak sınıflandırılabileceğine hükmetti.

Bagaj sorumluluğu geçerli olacak

Kararda, “Hava yolculuğu amaçları açısından evcil hayvan, 'bagaj' kavramına girer ve evcil hayvanın kaybından kaynaklanan zararın tazmini bagaj sorumluluk kurallarına tabidir.” ifadelerine yer verildi. Bu karar, evcil hayvan sahiplerinin kayıp durumunda tazminat talebinde bulunurken, hava yolu şirketlerinin sorumluluk sınırlarının bagaj kuralları çerçevesinde uygulanacağını gösteriyor.

Ne olmuştu?

2019 yılında Iberia Hava Yolları ile Buenos Aires’ten Barselona’ya yapılan uçuşta bir köpek, sahibi tarafından kafeste teslim edilmişti. Ancak köpek uçağa götürülürken kaçmış ve bir daha bulunamamıştı.

Sahibi, İspanya’da hava yolu firmasına karşı 5 bin avro manevi tazminat talebiyle dava açtı. İspanya mahkemesi, konuyu Avrupa Adalet Divanı’na taşıyarak nihai kararın verilmesini sağladı.