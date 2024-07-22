AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına yönelik eylemleri nedeniyle 2014'te başlatılan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 31 Ocak 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı.

AB, 2014'ten bu yana Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlar, Rusya'nın Ukrayna'ya Şubat 2022'de başlattığı saldırının ardından önemli ölçüde genişletildi. Bugüne kadar Rusya'ya yönelik 14 yaptırım paketi yürürlüğe konuldu.

Yaptırımlar, ticaret, finans, enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ayrıca deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye ithalatına yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve birçok yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması gibi tedbirler de uygulanıyor.

AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarının süresi her altı ayda bir uzatılıyor. Bu kapsamda AB, Rusya'nın Ukrayna üzerindeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı sert tedbirler almaya devam ediyor.

Kırım'ın ilhakı

Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmişti. Bu olay, AB'nin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım kararını almasına yol açmıştı. AB, bu yaptırımlarla Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine karşı güçlü bir duruş sergilemeyi amaçlıyor.