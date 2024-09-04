Söke'de 02 Ekim 2023 tarihinde yapılan başvuru, Avrupa Birliği Komisyonu Tarım Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü tarafından olumlu sonuçlandı ve Söke Pamuğu, AB'de tescil edilen ilk pamuk ürünü olarak kayıtlara geçti. Başvuru numarası PG1-TR03016 ile gerçekleştirilen bu tescil, Söke Pamuğu’nun uluslararası alanda da tanınmasını ve değer kazanmasını sağladı.

Söke Pamuğu'nun özellikleri neler?

Söke Pamuğu, az çepelli yapısı, düşük sarılık değeri, parlak görünümü ve uzun lifleri ile öne çıkıyor. Bu özel özellikler, pamuğun kaliteli tekstil ürünlerinin üretiminde tercih edilmesini sağlıyor. Elde edilen iplikler, hem ince hem de dayanıklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

Uluslararası çapta tanınma fırsatı

Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel, bu önemli gelişme hakkında şu açıklamalarda bulundu: “Söke Pamuğu’nun AB tescili, ilçemize büyük bir katma değer sağlayacak. Pamuk tarımı, 1800’lü yıllara dayanan köklü bir geçmişe sahip ve ilçemizin önemli bir değeridir. Bu tescil, yıllardır üretici ve sanayicilere gelir kapısı olan Söke Pamuğu’nun uluslararası çapta daha da tanınmasına ve değer kazanmasına katkı sağlayacak.”

Sağel, ayrıca şunları söyledi: “57 yıldır hizmet verdiğimiz Söke Pamuğu’nun, ülkemiz ve dünya çapında hak ettiği değeri kazanmış olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. AB tescili, ilçemizin pamuk ambarı kimliğine uygun bir coğrafi işaret olarak markalaşma yolunda önemli bir adım atmamızı sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”