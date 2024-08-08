AB, Ağustos başında yürürlüğe giren Yapay Zeka Yasası ile yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenli ve şeffaf kullanımını amaçlıyor. Bu yasa, AB'de faaliyet gösteren veya AB vatandaşlarının verilerini kullanan tüm kuruluşlar için şeffaflık, siber güvenlik ve telif haklarına uygunluk gibi gereksinimler getiriyor. Yasaya uymayan şirketler, 35 milyon avro veya küresel yıllık gelirin %7'sine kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Yasanın etik ve güvenlik prensipleri

AB Yapay Zeka Yasası, yapay zekanın insan haklarına saygılı, ayrımcılığı önleyen ve insan kontrolünde olmasını hedefliyor. Bu yasanın temel amacı, teknolojinin toplumsal etkilerini dikkate alarak etik ve güvenli kullanımını sağlamaktır.

Türkiye için yansımaları

Palamar Teknoloji Kurucu ve CEO’su Onur Candan, AB’nin bu düzenlemesinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini şu sözlerle açıkladı: “AB düzenlemeleri genellikle küresel etkilere sahiptir. Örneğin, 2016'da yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR), küresel teknoloji devlerinin hizmetlerini güncellemesine yol açtı. AI Yasası da benzer şekilde, yapay zekanın günlük hayatta kullanımına dikkat çekerek hükümetler ve vatandaşlar için önemli bir rehber olacaktır.”

Türkiye’nin uyum süreci

Türkiye, AB ile ticari ve ekonomik ilişkileri nedeniyle bu yasanın etkilerini doğrudan hissedecek. AB'nin Yapay Zeka Yasası, veri koruma, gizlilik ve algoritmik sorumluluk gibi konularda yeni düzenlemeler getiriyor. Türkiye'nin de benzer düzenlemeler yaparak AB standartlarına uyum sağlaması gerekebilir. Türkiye'deki şirketler, AB pazarında faaliyet göstermek veya AB vatandaşlarının verilerini kullanmak istediklerinde bu yasal düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalacaklar.

Gelecek beklentileri

Yasanın birçok hükmü 2026'ya kadar yürürlüğe girmeyecek olsa da, Türkiye’deki şirketlerin yeni düzenlemelere hazırlıklı olması gerekiyor. Onur Candan, “AB'nin Yapay Zeka Yasası, Türkiye'deki girişimciler ve teknoloji şirketlerini de etkileyecek. AB pazarına giriş yapmak isteyen Türk şirketlerinin bu yasalara uyumlu ürünler ve hizmetler geliştirmeleri gerekecek,” dedi.