İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Abacıoğlu Hanı, 18. yüzyıldan bu yana çeşitli ticari faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Günümüzde ise bu tarihi mekân, unutulmaya yüz tutmuş Sefarad lezzetlerinin yaşatıldığı bir merkez haline gelmiş durumda. 90 yıl önce kurulan ve şu anda 80 yaşındaki Rafael Palombo tarafından işletilen dükkan, babadan kalma bir meslekle hizmet vermeye devam ediyor.

Tarama ve Bottarga: Unutulmaya yüz tutmuş sefarad mezeleri

Tarama: Rafael Palombo, sazan balığı yumurtasından yaptığı tarama mezesi ile dikkat çekiyor. Tarama, sazan balığının yumurtalarının yağ ve baharatlarla karıştırılarak elde edilen geleneksel bir Sefarad mezesi. Bu lezzetli meze, geçmişte yalnızca yapılmamış haliyle satılırken, Palombo'nun çabaları sayesinde günümüzde de hazırlanıp sunulmakta.

Bottarga: Diğer bir ürün ise mumlu kefal yumurtasından yapılan bottarga. Bottarga, balık yumurtasının kurutulup işlenmesiyle elde edilen, yüksek enerjili ve tat olarak benzersiz bir üründür. Özellikle meze olarak tercih edilen bottarga, İzmir mutfağında önemli bir yer tutuyor.

Gelenekten geleceğe: Palombo Ailesinin Mirası

Rafael Palombo, 1930'lu yıllardan beri aile mesleğini sürdürmekte ve 1964'ten itibaren tamamen balık yumurtası işine yönelmiş. Tarihi Abacıoğlu Hanı'nda çalışmaya devam eden Palombo, babasının ve büyüklerinin bıraktığı mirası yaşatıyor. "Balık yumurtası kültürü devam ediyordu ama tarama, unutulmaya yüz tutmuş bir mezeydi," diyen Palombo, bu lezzetlerin kaybolmaması için büyük bir özenle çalışıyor.

Geleceğe dair umutlar ve Kemeraltı’nın mirası

Palombo, dükkanını çocuklarına devretmeyi planlıyor ve bu mirası yaşatmayı umuyor. İzmir’de dükkanın 90 yıl boyunca açık kalmasının nadir bir durum olduğunu belirten Palombo, "Müşterilerim belirli damak zevkine sahip kişiler," diyor ve gastronomi meraklılarının da bu özel lezzetleri keşfetmeye başladığını ekliyor.