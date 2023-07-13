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Olay yerine çağrılan dalgıç, göle dalarak aracın bulunduğu yeri tespit etti. Vinç halatı bağlanan otomobilin çıkartılması için başlanan ilk kurtarma işlemi halatın kopması sonucu başarısız oldu. Otomobil, ikinci kurtarma çalışmasıyla vinç yardımıyla gölden çıkarıldı.

Vatandaşların aracın göle düştüğünü belirtmesi üzerine sürücü Bolu Belediyesi İtfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinden yardım istedi.

Tatil için Bolu'dan Abant'a gelen Metin D, 14 DU 130 plakalı otomobilini göl çevresinde Kıbrıs Çeşmesi mevkisinde yol kenarına bırakarak, fotoğraf çekmeye gittiği.

BOLU (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı 'nda sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil göl e düştü.