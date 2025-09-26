Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin yapılan harcamalarda kamu zararına yol açıldığı iddialarına dair yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında işlem başlattı. Soruşturma kapsamında 9 kişi tutuklama, 5 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Savcılık süreci

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 14 kişi, Emniyet’teki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesi’ndeki savcılık sorgusuna sevk edildi. Soruşturma, ABB’nin 2021-2024 konser harcamalarında “kamu zararına sebebiyet verme” iddialarını içeriyor.

Tutuklama talebi

Savcılık tarafından Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüpheliler şunlar:

H. A. B – ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

H. E. – ABB Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Daire Başkan Vekili

H. Z – ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili

A. A. Ç – ABB Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili

C. A – ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili

K. B – ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili

O. E – Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi

K. A – Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortağı

S. Ç – Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortağı

Bu kişiler, zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Adli kontrol talebi

Savcılık, ayrıca şu kişiler hakkında adli kontrol kararı talep etti:

S. E – Univerce Şirketi sahibi

A. A – Gurudan Şirketi sahibi

E. D ve L. E – Yalınayak Şirketi ortakları

O. C. T – ABB çalışanı